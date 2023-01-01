Майже задарма: які вживані автомобілі зі США можна купити за 1000 гривень

Вживані автомобілі зі США популярні завдяки своїй невисокій вартості. Деякі з них цілком реально придбати за кумедною ціною до 25 доларів (менше 1000 гривень за актуальним курсом). Найдешевші машини показав «Фокус».

Журналісти проаналізували пропозиції американських автомобільних аукціонів та виявили машини з початковою вартістю кілька доларів. Звичайно, це так звані «битки», які вимагають ремонту, але все одно ціна дуже приємна.

битки из сша, авто из сша, б/у авто из США, б/у авто, авто из Америки

Так, Ford Escape 2015 року продали лише за 2 долари. Ремонт кросовера оцінили у 10 529 доларів — у нього пошкоджено передні крило, двері та бампер. В Україні машину відновили б і за менші гроші, але її везти доведеться з Гавайських островів.

битки из сша, авто из сша, б/у авто из США, б/у авто, авто из Америки

На Гаваях знаходиться трилітровий седан BMW 3 Series 2008 року, який ще не проданий і оцінений в $5. Він не потрапляв у ДТП — машину пограбували вандали. З авто зняли колеса, деталі підвіски та низку інших запчастин. Ремонт оцінили всього у $2067.

битки из сша, авто из сша, б/у авто из США, б/у авто, авто из Америки

Chevrolet Malibu 2012 року продали у Флориді за 25 доларів. На вигляд седан цілий і слідів аварії немає. Але є каверза — це авто-утопленник, його витягли з води. Ремонт оцінений у 7842 долари, хоча насправді може бути й більше — у таких випадках нерідко доводиться змінювати всю електроніку.





Интересные новости
У Мережі вперше показали новий електричний Land Rover DefenderУ Мережі вперше показали новий електричний Land Rover Defender
Chery почала приймати замовлення на новий бюджетний кросоверChery почала приймати замовлення на новий бюджетний кросовер
В Україні відклали запровадження обов'язкового техогляду авто: документ та всі подробиціВ Україні відклали запровадження обов'язкового техогляду авто: документ та всі подробиці
ВСУ отримають бронеавтомобілі Gurkha для евакуації пораненихВСУ отримають бронеавтомобілі Gurkha для евакуації поранених
Ціни на пальне змінилися: АЗС оновили цінники на бензин, дизель та автогаз перед Новим рокомЦіни на пальне змінилися: АЗС оновили цінники на бензин, дизель та автогаз перед Новим роком
Блок рекламы


Похожие новости
Які автомобілі купують українці до 5 тисяч доларівЯкі автомобілі купують українці до 5 тисяч доларів
ВСУ отримають бронеавтомобілі Gurkha для евакуації пораненихВСУ отримають бронеавтомобілі Gurkha для евакуації поранених
Майже задарма: які вживані авто зі США можна купити за ціною до 1000 гривеньМайже задарма: які вживані авто зі США можна купити за ціною до 1000 гривень
Автомобілі Hyundai та Kia отримають новий 1,5 л бензиновий двигунАвтомобілі Hyundai та Kia отримають новий 1,5 л бензиновий двигун
GM через денні ходові вогні відкликає 825 000 автомобілівGM через денні ходові вогні відкликає 825 000 автомобілів
Експерт розповів, на які автомобілі збільшився попит в УкраїніЕксперт розповів, на які автомобілі збільшився попит в Україні
В Україні змінилася схема реєстрації автомобілівВ Україні змінилася схема реєстрації автомобілів
Названо автомобілі з мінімальною кількістю виробничого бракуНазвано автомобілі з мінімальною кількістю виробничого браку
Skoda може припинити продавати свої автомобілі у КитаїSkoda може припинити продавати свої автомобілі у Китаї
В Україні можуть скасувати сертифікацію легкових автомобілівВ Україні можуть скасувати сертифікацію легкових автомобілів
Последние новости
Подгружаем последние новости