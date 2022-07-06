Нардепи запропонували нову схему розмитнення автомобілів

У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який передбачає запровадження в Україні нової схеми розмитнення автомобілів на іноземних номерах. Його автор – голова парламентського фінансового комітету Данило Гетьманцев.

У проекті цього закону передбачається, що для автомобілів старших за три роки продовжує діяти формула розрахунку акцизу за старими правилами, тобто зразка 2018 року. Але при цьому мито та ПДВ нараховуються не на митну вартість автомобіля, а на акциз.

Що з цього виходить? Це означає, що кінцева вартість автомобіля буде ще дорожчою, оскільки на старіші машини акциз часто перевищує їхню вартість.

Окремою категорією йдуть нові автомобілі та машини віком до 3 років, які ввозять юридичні особи. Розмитнення таких дорогих автомобілів становитиме лише 3-5% від їхньої вартості.

Цей проект закону позиціонується як альтернативний урядовому законопроекту №7466, який передбачає запровадження розмитнення євроблях через додаток "Дія". Якщо його затвердять, то на наш погляд ситуація на ринку не покращає.

Раніше ми розповіли, які варіанти дій мають українці, які не встигли безкоштовно розмитнити автомобіль.