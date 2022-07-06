Нардепи запропонували нову схему розмитнення автомобілів

У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який передбачає запровадження в Україні нової схеми розмитнення автомобілів на іноземних номерах. Його автор – голова парламентського фінансового комітету Данило Гетьманцев.

Нардепи запропонували нову схему розмитнення автомобілів

У проекті цього закону передбачається, що для автомобілів старших за три роки продовжує діяти формула розрахунку акцизу за старими правилами, тобто зразка 2018 року. Але при цьому мито та ПДВ нараховуються не на митну вартість автомобіля, а на акциз.

Що з цього виходить? Це означає, що кінцева вартість автомобіля буде ще дорожчою, оскільки на старіші машини акциз часто перевищує їхню вартість.

Окремою категорією йдуть нові автомобілі та машини віком до 3 років, які ввозять юридичні особи. Розмитнення таких дорогих автомобілів становитиме лише 3-5% від їхньої вартості.

Нардепи запропонували нову схему розмитнення автомобілів

Цей проект закону позиціонується як альтернативний урядовому законопроекту №7466, який передбачає запровадження розмитнення євроблях через додаток "Дія". Якщо його затвердять, то на наш погляд ситуація на ринку не покращає.

Раніше ми розповіли, які варіанти дій мають українці, які не встигли безкоштовно розмитнити автомобіль.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
В Україні подорожчають авто з пробігом і стане складніше отримати праваВ Україні подорожчають авто з пробігом і стане складніше отримати права
Компактні та економні: які легкові авто та за якою ціною продають в УкраїніКомпактні та економні: які легкові авто та за якою ціною продають в Україні
Знайдено уламки: у Росії впав черговий літак, що відомо на даний моментЗнайдено уламки: у Росії впав черговий літак, що відомо на даний момент
Побили рекорд "нульового" розмитнення: названо найдорожчого суперкара, безплатно ввезеного в УкраїнуПобили рекорд "нульового" розмитнення: названо найдорожчого суперкара, безплатно ввезеного в Україну
З липня в Україні почали діяти нові умови автострахуванняЗ липня в Україні почали діяти нові умови автострахування
Блок рекламы


Похожие новости
ТОП-5 автомобілів, що найбільше продаються в УкраїніТОП-5 автомобілів, що найбільше продаються в Україні
В Україні знову змінилася ціна на газ для авто: скільки коштує паливоВ Україні знову змінилася ціна на газ для авто: скільки коштує паливо
Українці безкоштовно розмитнили майже 237 тис. автомобілівУкраїнці безкоштовно розмитнили майже 237 тис. автомобілів
"Нульового" розмитнення авто вже немає, а кілометрові черги на кордоні залишилися: фотофакт"Нульового" розмитнення авто вже немає, а кілометрові черги на кордоні залишилися: фотофакт
Побили рекорд "нульового" розмитнення: названо найдорожчого суперкара, безплатно ввезеного в УкраїнуПобили рекорд "нульового" розмитнення: названо найдорожчого суперкара, безплатно ввезеного в Україну
Дефіциту автомобілів в Україні вже немає – експертиДефіциту автомобілів в Україні вже немає – експерти
"Нульове" розмитнення закінчилася: скільки авто встигли завезти в Україну і що буде далі"Нульове" розмитнення закінчилася: скільки авто встигли завезти в Україну і що буде далі
В Україні закінчилося безкоштовне розмитнення євробляхВ Україні закінчилося безкоштовне розмитнення євроблях
Якість нових автомобілів суттєво погіршилась: що відомоЯкість нових автомобілів суттєво погіршилась: що відомо
Зеленський підписав закон про відміну безкоштовного розмитнення євробляхЗеленський підписав закон про відміну безкоштовного розмитнення євроблях
Последние новости
Подгружаем последние новости