Що робити, якщо потрапив у ДТП в Євросоюзі

У Європі безпека дорожнього руху вища, ніж в Україні, але, на жаль, і там часто трапляються ДТП. МСТБУ пояснило, що робити українцям, якщо потрапив у якоїсь країни ЄС в дорожню аварію.

Що робити, якщо потрапив у ДТП в Євросоюзі

У принципі, алгоритм дій під час потрапляння у ДТП у Європі такий самий, як і в Україні.

Насамперед потрібно викликати поліцію, а також екстрені служби (якщо в цьому є необхідність) та вжити заходів для безпеки всіх учасників дорожнього руху. Як і в Україні, в країнах ЄС можна за певних умов оформити європротокол та не викликати поліцейських.

Якщо є можливість, сфотографуйте або зніміть на відео місце ДТП, пошкодження автомобілів, зафіксуйте координати, де воно сталося. До речі, не забудьте сфотографувати довідку поліції, європротокол та інші документи, які оформляли на місці ДТП. Можливо, це стане в нагоді в майбутньому.

Обов'язково запишіть дані водія (посвідчення водія, телефон, назву страхової компанії та номер поліса) і свідків (якщо вони, звичайно, є).

Що робити, якщо потрапив у ДТП в Євросоюзі

Якщо вас просять підписати документ, сенс якого вам не зрозумілий, цього краще не робити. У крайньому випадку, напишіть українською мовою, що ви не знаєте мови, якою складено документ і, отже, не розумієте його зміст.

Обов'язково якнайшвидше повідомте свою страхову компанію про ДТП. Йдеться про компанію, у якої ви купували "Зелену картку". Якщо ви є винуватцем аварії, то дайте потерпілому дані своєї "Зеленої карти". Якщо ви потерпілий, то винуватець повинен дати вам копію (або інформацію) свого договору страхування та на місці події повідомити про аварію свого страховика.

Нагадаємо, раніше в Україні запропонували нову схему розмитнення автомобілів на іноземних номерах.


Максимов Віталій, Тудей





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