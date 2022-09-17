Мін'юст розповів, що робити, якщо під час війни знищили авто

За попередніми даними, в Україні через злочинні дії російських окупаційних військ на даний момент знищено понад 100 000 автомобілів, які належали приватним особам. Міністерство юстиції розповіло, що робити, якщо під час війни знищили чи пошкодили машину.

Мін'юст розповів, що робити, якщо під час війни знищили авто

По-перше, потрібно зафіксувати на фото/відео факт знищення або пошкодження автомобіля та викликати поліцейських, щоб вони склали відповідний протокол та внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Якщо немає можливості викликати поліцейських, то в поліцію потрібно надіслати цінним поштовим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення відповідну заяву з доказами події та з копіями паспорта та техпаспорта на автомобіль.

Докази: фото/відео фіксація (бажано з прив'язкою до місцевості, будинків), письмові пояснення не менше двох свідків, посилання на публікацію ЗМІ про обстріл тощо.

По-друге, потрібно замовити автотоварознавчу експертизу. Експерт зробить висновок про розмір збитків, завданих автомобілю. Потрібно також зібрати та зберегти квитанції, чеки, акти виконаних робіт, інші документи щодо витрат, пов'язаних із пошкодженням автомобіля.

Мін'юст розповів, що робити, якщо під час війни знищили авто

Позови щодо пошкодження автомобілів розглядають суди із загальними правилами підсудності. Позов можна подати за зареєстрованим місцем проживання або за місцем нанесення шкоди. Відповідачем у цьому випадку виступатиме РФ.

Слід зазначити, що в Україні лише розпочалася розробка оптимального механізму компенсації за знищений чи пошкоджений автомобіль унаслідок злочинних дій військ РФ.

Раніше народний депутат Данило Гетьманцев розповів, якими будуть ціни на бензин в Україні.


Максимов Віталій, Тудей





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