У 2023 році в Євросоюзі почнуть продавати автомобілі Geely

У 2023 році в Євросоюзі почнуть офіційно продавати автомобілі китайської компанії Geely. Цей китайський автогігант вже підписав відповідну угоду з угорською компанією Grand Automotive Central Europe.

Зокрема, угорська компанія з 2023 року почне продавати автомобілі Geely в Угорщині, Чехії та Словаччині. Тобто офіційно Geely буде представлено на ринку Євросоюзу.

Спочатку європейським покупцям запропонують компактний электричний кросовер Geometry C, а потім і інші моделі компанії Geely. Скільки коштуватиме Geometry C на європейському ринку – ще не відомо. У Китаї він коштує від 20 000 доларів.

Geometry C оснащується електромотором потужністю 150 кВт і 310 Нм крутного моменту, а також батареєю на 53 або 70 кВтг. Запас ходу за китайським циклом NEDC становить 400 або 550 км, залежно від батареї.

Ще в листопаді 2007 року компанія Geely оголосила про свою стратегію глобалізації "Go Global". Вона тоді пообіцяла випускати "найбезпечніші, найекологічніші та найенергоефективніші автомобілі, на яких можна буде їздити по всьому світу". У березні 2020 року Geely домовилася з Ford про покупку компанії Volvo Cars, ставши першою китайською багатонаціональною автомобільною групою.

Раніше стало відомо, що Renault разом із китайською компанією Xiaoqilin розробив новий бюджетний електромобіль JMEV.