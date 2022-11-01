У Євросоюзі заборонили нові автомобілі з ДВС: названо терміни

З 2035 року в Євросоюзі не можна буде продавати нові автомобілі з бензиновими та дизельними двигунами. Держави-члени ЄС вже погодили та затвердили відповідне рішення Європарламенту.

Ще нещодавно здавалося фантастикою, що в Європі можуть заборонити продавати нові автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння. Але тепер це стало дійсністю. Прихильники зниження викидів автомобілями шкідливих речовин в атмосферу досягли грандіозного успіху. Через 12 років нові бензинові та дизельні машини на Старому Континенті неможливо буде купити. Щоправда, є деякі винятки...

Зокрема, під заборону не потрапили ексклюзивні бренди, що випускають до 1000 автомобілів щорічно. А для автовиробників, які випускають від 1000 до 10 000 автомобілів на рік, заборона почне діяти на рік пізніше – з 2036 року.

Крім того, двигуни внутрішнього згоряння будуть використовуватись у Європі в нових машинах, можливо, і після 2035 року. Це стане можливим, якщо автовиробники зможуть налагодити масове серійне виробництво автомобілів на водневих паливних елементах та якщо для них буде створено відповідну інфраструктуру. Деякі автовиробники, наприклад, Toyota, вже досягли значного прогресу у водневих технологіях.

Слід зазначити, що перехід на електромобілі буде поступовим, згідно угоди між країнами Євросоюзу. Так, до 2030 року рівень викидів автомобілями СО2 має знизитись порівняно з 2021 роком на 55%. Тобто випускатимуть більше гібридних автомобілів та електрокарів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Volkswagen розробить новий кросовер на базі хетчбека Volkswagen ID 3.