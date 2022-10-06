Нова Mazda CX-50 отримала найвищу оцінку за безпеку

Новий кросовер Mazda CX-50, який компанія Mazda почала продавати у першій половині 2022 року, отримав найвищу оцінку за безпеку від американського Інституту безпеки дорожнього руху. Його безпеку оцінили на рівні Top Safety Pick+.

Mazda CX-50, зокрема, отримала оцінку "Добре" у всіх категоріях краш-тестів, а за систему запобігання фронтальному зіткненню оцінка найвища - "Відмінно". Навіть фари CX-50, які раніше часто піддавалися критиці, отримали оцінки "Добре" та "Прийнятно".

Крім того, цей кросовер отримав оцінку "Добре" за ремені безпеки та оцінку "Добре" за дитячі сидіння.

Потрібно зазначити, що Mazda CX-50 2023 модельного року вже у стандартній комплектації оснащується великою кількістю систем безпеки, у тому числі системами активної безпеки. Так, у стандартній комплектації є адаптивний круїз-контроль, попередження про виїзд зі смуги руху, моніторинг "сліпих" зон та інше.

У стандартній комплектації також є повний привід i-Activ AWD та система вибору режимів руху Mazda Intelligent Drive Select. У салоні є сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи, який стоїть окремо. У лінійку двигунів входять два 2,5 л бензинові агрегати Skyactiv-G потужністю 190 і 230 к.с. Надалі покупцям запропонують гібридну версію.

Нагадаємо, раніше у Мережі вперше показали нову Mazda CX-90.