Нова Mazda CX-50 отримала найвищу оцінку за безпеку

Новий кросовер Mazda CX-50, який компанія Mazda почала продавати у першій половині 2022 року, отримав найвищу оцінку за безпеку від американського Інституту безпеки дорожнього руху. Його безпеку оцінили на рівні Top Safety Pick+.

Нова Mazda CX-50 отримала найвищу оцінку за безпеку

Mazda CX-50, зокрема, отримала оцінку "Добре" у всіх категоріях краш-тестів, а за систему запобігання фронтальному зіткненню оцінка найвища - "Відмінно". Навіть фари CX-50, які раніше часто піддавалися критиці, отримали оцінки "Добре" та "Прийнятно".

Крім того, цей кросовер отримав оцінку "Добре" за ремені безпеки та оцінку "Добре" за дитячі сидіння.

Нова Mazda CX-50 отримала найвищу оцінку за безпеку

Потрібно зазначити, що Mazda CX-50 2023 модельного року вже у стандартній комплектації оснащується великою кількістю систем безпеки, у тому числі системами активної безпеки. Так, у стандартній комплектації є адаптивний круїз-контроль, попередження про виїзд зі смуги руху, моніторинг "сліпих" зон та інше.

У стандартній комплектації також є повний привід i-Activ AWD та система вибору режимів руху Mazda Intelligent Drive Select. У салоні є сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи, який стоїть окремо. У лінійку двигунів входять два 2,5 л бензинові агрегати Skyactiv-G потужністю 190 і 230 к.с. Надалі покупцям запропонують гібридну версію.

Нова Mazda CX-50 отримала найвищу оцінку за безпеку

Нагадаємо, раніше у Мережі вперше показали нову Mazda CX-90.


Максимов Віталій, Тудей





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