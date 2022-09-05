У Мережі вперше показали нову Mazda CX-90

Компанія Mazda почала тестувати на дорогах загального користування новий великий кросовер Mazda CX-90. Фотошпигуни вже встигли сфотографувати його під час тестів.

У Мережі вперше показали нову Mazda CX-90

Mazda CX-90 має замінити флагманську модель Mazda CX-9, яка є першим 7-місним кросовером у модельній лінійці Mazda.

Новий CX-90 тестують у сильно закамуфльованому вигляді. Проте зрозуміло, що він має великі розміри і три ряди сидінь. У нього можуть поміститися 7 людей. Зважаючи на все, цей кросовер отримає характерний для нових моделей Mazda дизайн.

Загалом, про Mazda CX-90 відомо поки що дуже мало. Ми знаємо, наприклад, що його офіційна презентація відбудеться у 2023 році. Того ж 2023 року розпочнуться його продажі. У лінійку двигунів цього кросовера увійдуть чотири- та шестициліндрові бензинові силові установки. Покупцям запропонують також версію з повноцінною гібридною силовою установкою. А от дизельних двигунів не буде.

У Мережі вперше показали нову Mazda CX-90

Нагадаємо, флагманську Mazda CX-9 випускають з 2007 року. Наразі покупцям пропонують друге покоління цієї моделі (з 2016 року).

Раніше стало відомо, що Mazda планує у 2022-2023 роках розробити та випустити на ринок 5 нових кросоверів.


Максимов Віталій, Тудей





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