Киев показал в работе снегоплавильную машину

Во время следующего снегопада снеготаялки будут работать в штатном режиме.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" в декабре 2018 года купила две канадские снегоплавильные установки TRECAN 60-PD.

24 января после сильного снегопада их впервые показали в работе, сообщила пресс-служба Киевгорадминистрации.

"Снегоплавильная машина «съедает» до 60 тонн снега в час. Машина - мобильная, чтобы ее использовать в любой момент в любом месте, она работает на дизельном топливе, что дает возможность работать как на магистралях, так и в спальных районах или в кварталах со сложными условиями движения", - рассказал директор корпорации Александр Густелев.

Расходы топлива - 2,2 литра на кубометр снега.

Использование таких установок должно снизить расходы на вспомагательную технику, которую задействуют для вывоза снега в том числе у сторонних организаций.

Густелев сказал, что снегоплавильная машина будет работать каждый раз, когда в ней будет необходимость. "Когда идут мощные снегопады, то намного быстрее, проще и экономически выгоднее использовать снегоплавильные установки", - сказал он.

Во время следующего сильного снегопада мобильные снегоплавильные установки будут работать уже в штатном режиме.

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua/

Снегоплавильная машина работает по принципу плавления снега в водяной ванне, где горит дизельная горелка. Вода, полученная в результате плавления снега, вытекает из переполненной ванны в сток, а мусор и песок из снега оседают в специальном поддоне, обустроенном системой очистки.