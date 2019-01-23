В сети рассекретили новый Volkswagen Golf.

В середине этого года в новом поколении предстанет, пожалуй, главная европейская модель массового сегмента – Volkswagen Golf. До сих пор ее не показывали ни на официальных тизерах, ни на шпионских снимках. Повезло одному из пользователей соцсети Instagram. Он сфотографировал хэтчбек в двух ракурсах, причем машина была даже не замаскирована.

В сети рассекретили новый Volkswagen Golf.
В сети рассекретили новый Volkswagen Golf.

Дизайн «Гольфа» всегда шел эволюционным путем. Не стал исключением и автомобиль восьмой генерации, что было ожидаемо. Из характерных деталей можно отметить разве что более четкую и длинную подштамповку на боковине кузова и переехавшие еще ниже на дверную панель ножки боковых зеркал.

Volkswagen Golf вновь задаст эталонный уровень в своем классе, в этом можно не сомневаться. Хэтчбек сохранит платформу MQB, которая впервые использовалась на его предшественнике седьмого поколения. Автомобиль станет чуть крупнее, в гамме ожидается пополнение в лице гибрида (чистый электромобиль есть в линейке и сегодня).

Производство новинки стартует в Вольфсбурге в июне. Golf будут продавать в 108 странах. 


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