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В центре Тернополя на ходу загорелся троллейбус Пострадавших нет. В центре Тернополя горел автобус Фото: teren.in.ua В центре Тернополя во время движения загорелся троллейбус. Об этом сообщает местный сайт Teren. Отмечается, что пассажиры оперативно выбежали на улицу, пострадавших нет. Движение транспорта затруднено. "В связи с пожаром в троллейбусе на улице Русской 34, движение транспортных средств от перекрестков улиц Б.Хмельницкого-Русская до бульвара Шевченко будет временно перекрыто! Чтобы обеспечить безопасность, дорожное движение будут регулировать патрульные", - сообщили в областном управлении Нацполиции. Фото: teren.in.ua Напомним, в декабре прошлого года возле Ковеля сгорел автобус " Киев - Варшава".

LB.ua

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