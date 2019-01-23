В центре Тернополя на ходу загорелся троллейбус

Пострадавших нет.

?В центре Тернополя на ходу загорелся троллейбус
В центре Тернополя горел автобус
Фото: teren.in.ua

В центре Тернополя во время движения загорелся троллейбус.

Об этом сообщает местный сайт Teren.

Отмечается, что пассажиры оперативно выбежали на улицу, пострадавших нет.

Движение транспорта затруднено.

"В связи с пожаром в троллейбусе на улице Русской 34, движение транспортных средств от перекрестков улиц Б.Хмельницкого-Русская до бульвара Шевченко будет временно перекрыто! Чтобы обеспечить безопасность, дорожное движение будут регулировать патрульные", - сообщили в областном управлении Нацполиции.

Фото: teren.in.ua

Напомним, в декабре прошлого года возле Ковеля сгорел автобус "Киев - Варшава".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Керченском проливе загорелись два судна под флагом ТанзанииВ Керченском проливе загорелись два судна под флагом Танзании
В Украину доставлены еще пять локомотивов General ElectricВ Украину доставлены еще пять локомотивов General Electric
Крупнейший авиационный двигатель в работе: видеоКрупнейший авиационный двигатель в работе: видео
В Киеве заметили пожилого "зацепера"
Севший на мель роSSийский сухогруз "Кузьма Минин" задержан в Великобритании из-за неисправностейСевший на мель роSSийский сухогруз "Кузьма Минин" задержан в Великобритании из-за неисправностей
Блок рекламы


Похожие новости
Львов подписал с ЕБРР кредитный договор на 50 троллейбусовЛьвов подписал с ЕБРР кредитный договор на 50 троллейбусов
В центре Мариуполя "Газель" провалилась в фонтанВ центре Мариуполя "Газель" провалилась в фонтан
Пьяный водитель на "Мерседесе" протаранил три припаркованных автомобиля в центре ОдессыПьяный водитель на "Мерседесе" протаранил три припаркованных автомобиля в центре Одессы
В центре Киева внедорожник врезался в машину полицииВ центре Киева внедорожник врезался в машину полиции
У берегов Кипра загорелся и взорвался танкерУ берегов Кипра загорелся и взорвался танкер
На Куреневке фонарный столб упал на автомобиль и оборвал линию движения троллейбусовНа Куреневке фонарный столб упал на автомобиль и оборвал линию движения троллейбусов
Трое пассажиров троллейбуса пострадали из-за разрыва колеса в ВинницеТрое пассажиров троллейбуса пострадали из-за разрыва колеса в Виннице
В центре Киева с 24 ноября ограничат движение для подготовки к новогодним праздникамВ центре Киева с 24 ноября ограничат движение для подготовки к новогодним праздникам
В Киеве под колесами троллейбуса погиб человекВ Киеве под колесами троллейбуса погиб человек
КГГА с 24 ноября ограничит движение в центре столицы в связи с подготовкой к Новому годуКГГА с 24 ноября ограничит движение в центре столицы в связи с подготовкой к Новому году
Последние новости
Подгружаем последние новости