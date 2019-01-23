В центре Тернополя на ходу загорелся троллейбус
Пострадавших нет.
В центре Тернополя во время движения загорелся троллейбус.
Об этом сообщает местный сайт Teren.
Отмечается, что пассажиры оперативно выбежали на улицу, пострадавших нет.
Движение транспорта затруднено.
"В связи с пожаром в троллейбусе на улице Русской 34, движение транспортных средств от перекрестков улиц Б.Хмельницкого-Русская до бульвара Шевченко будет временно перекрыто! Чтобы обеспечить безопасность, дорожное движение будут регулировать патрульные", - сообщили в областном управлении Нацполиции.
Напомним, в декабре прошлого года возле Ковеля сгорел автобус "Киев - Варшава".
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Транспорт
23.01.2019 12:17