Токийский аэропорт испытает беспилотный автобус

Токийский аэропорт испытает беспилотный автобус

На прошлой неделе шесть японских компаний, в том числе национальный перевозчик ANA, совместно начали 10-дневный эксперимент с беспилотным прототипом микроавтобуса.

Как сообщает портал Techxplore.com, Во вторник машина совершили первую полностью автономную поездку. Правда, для пущей надежности на переднем сиденье находился страхующий автоматику водитель. Он не вмешивался в процесс, но был готов немедленно взять управление в свои руки, если что-то пойдет не так.

«Мы надеемся, что сможем предложить пользователям автономные автобусы к Олимпиаде в Токио-2020», — сказал руководитель проекта ANA Тадакацу Ямагучи.

Транспортное средство вмещает максимум 10 человек и курсирует по маршруту, соединяющему два терминала, со скоростью до 30 километров в час, используя GPS и магнитные маркеры на дороге.

Япония надеется, что Игры 2020 года предоставят стране возможность продемонстрировать передовые технологические проекты. Одним из них может оказаться автономный транспорт, важность которого особенно велика в стране, испытывающей нехватку рабочей силы.

«Сокращение численности населения ставит нас под угрозу невозможности проводить операции, и именно поэтому мы сейчас стремимся внедрять технологии автономной мобильности, которые позволяют делать тоже самое с участием меньшего количества людей», — уточнил Ямагути.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Керченском проливе загорелись два судна под флагом ТанзанииВ Керченском проливе загорелись два судна под флагом Танзании
В Украину доставлены еще пять локомотивов General ElectricВ Украину доставлены еще пять локомотивов General Electric
Крупнейший авиационный двигатель в работе: видеоКрупнейший авиационный двигатель в работе: видео
Севший на мель роSSийский сухогруз "Кузьма Минин" задержан в Великобритании из-за неисправностейСевший на мель роSSийский сухогруз "Кузьма Минин" задержан в Великобритании из-за неисправностей
Автосалон в Детройте 2019: Cadillac EV Concept.Автосалон в Детройте 2019: Cadillac EV Concept.
Блок рекламы


Похожие новости
В Германии из-за забастовки в восьми аэропортах отменены сотни рейсовВ Германии из-за забастовки в восьми аэропортах отменены сотни рейсов
На скользкой дороге под Николаевом перевернулся рейсовый автобус "Херсон-Одесса"На скользкой дороге под Николаевом перевернулся рейсовый автобус "Херсон-Одесса"
В Херсонской области рейсовый автобус с пассажирами слетел в кюветВ Херсонской области рейсовый автобус с пассажирами слетел в кювет
Лондонский аэропорт приостановил работу из-за дронаЛондонский аэропорт приостановил работу из-за дрона
Самолет Turkish Airlines выкатился за пределы полосы в аэропорту "Львов"Самолет Turkish Airlines выкатился за пределы полосы в аэропорту "Львов"
Аэропорт Ганновера отменил все рейсы из-за автомобиля, въехавшего в зону вылетаАэропорт Ганновера отменил все рейсы из-за автомобиля, въехавшего в зону вылета
Аэропорт Николаева принял первый регулярный авиарейс из КиеваАэропорт Николаева принял первый регулярный авиарейс из Киева
Возле Ковеля сгорел автобус "Киев - Варшава"Возле Ковеля сгорел автобус "Киев - Варшава"
В Китае мужчина угнал автобус и направил его в толпу, погибли пять человекВ Китае мужчина угнал автобус и направил его в толпу, погибли пять человек
Первый рейс из аэропорта "Николаев" в Киев отменили из-за нехватки пассажировПервый рейс из аэропорта "Николаев" в Киев отменили из-за нехватки пассажиров
Последние новости
Подгружаем последние новости