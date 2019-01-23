Токийский аэропорт испытает беспилотный автобус

На прошлой неделе шесть японских компаний, в том числе национальный перевозчик ANA, совместно начали 10-дневный эксперимент с беспилотным прототипом микроавтобуса.

Как сообщает портал Techxplore.com, Во вторник машина совершили первую полностью автономную поездку. Правда, для пущей надежности на переднем сиденье находился страхующий автоматику водитель. Он не вмешивался в процесс, но был готов немедленно взять управление в свои руки, если что-то пойдет не так.

«Мы надеемся, что сможем предложить пользователям автономные автобусы к Олимпиаде в Токио-2020», — сказал руководитель проекта ANA Тадакацу Ямагучи.

Транспортное средство вмещает максимум 10 человек и курсирует по маршруту, соединяющему два терминала, со скоростью до 30 километров в час, используя GPS и магнитные маркеры на дороге.

Япония надеется, что Игры 2020 года предоставят стране возможность продемонстрировать передовые технологические проекты. Одним из них может оказаться автономный транспорт, важность которого особенно велика в стране, испытывающей нехватку рабочей силы.

«Сокращение численности населения ставит нас под угрозу невозможности проводить операции, и именно поэтому мы сейчас стремимся внедрять технологии автономной мобильности, которые позволяют делать тоже самое с участием меньшего количества людей», — уточнил Ямагути.



