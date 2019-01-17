Уникальная система Hyundai поможет водителям с нарушениями слуха

Концерн Hyundai Motor Group (HMG) разработал уникальную технологию, призванную помочь автомобилистам с нарушениями слуха взаимодействовать с внешним миром.

Отмечается, что сейчас слабослышащие и глухие водители полагаются в основном на своё зрение и осязание. Решение, предложенное специалистами HMG, преобразовывает внутренние и внешние звуки в тактильные и визуальные сигналы.

Программно-аппаратный комплекс анализирует внешние звуки с помощью встроенного модуля искусственного интеллекта и через систему аудиовизуального преобразования (AVC) и систему аудиотактильного преобразования (ATC) передаёт их для людей, у которых нарушение слуха часто компенсируется улучшенным зрением и осязанием.

Информация может выводиться на проекционный дисплей на лобовом стекле или на специальные экраны на рулевом колесе. В частности, визуализируются звуковые сигналы автомобилей экстренных служб.

Что касается тактильных уведомлений на основе аудиоинформации, то они воспроизводятся в виде вибраций рулевого колеса. Таким способом система сообщает водителю информацию об окружающей обстановке, например, о расстоянии до препятствий.

«Система дарит настоящую "свободу передвижения", помогая людям с нарушениями слуха комфортно и безопасно управлять автомобилем», — заявляет Hyundai Motor Group.



