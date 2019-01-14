На верфи в Николаеве горело судно

Причиной возгорания стало нарушение пожарной безопасности во время газосварочных работ.

В Николаеве произошел пожар на судне, которое находится на ремонте на судостроительном заводе Smart Maritime Group.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГосЧС в Николаевской области.

Фото: dsns.gov.ua

14 января в 15:28 мастер цеха №16 сообщил спасателям о пожаре буксира на стапеле на территории Николаевской верфи. Прибывшие пожарные отделения увидели плотное задымление машинного отделения. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ.

В 15:55 пожар удалось локализовать на ориентировочной площади 15 квадратных метров. Всего к тушению привлекли 4 единицы техники и 16 человек личного состава Главного управления.

На этом предприятии сокращена и не функционирует объектовая пожарная часть, благодаря которой в подобном случае пожар на начальной стадии возможно было ликвидировать в кратчайшие сроки.

Напомним, летом 2018 года горело молдавское судно на верфи в Херсоне.