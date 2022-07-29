Біля берегів Одещини судно підірвалося на міні: кадри НП і що відомо

Біля берегів Одещини судно підірвалося на міні: кадри НП і що відомо

Дрейфуючі міни продовжують загрожувати безпеці плавання у Чорному морі

Так, на невідомому вибуховому пристрої підірвалось українське гідрографічне українське, повідомили в оперативному командуванні «Південь».

Вибух стався у гирлі Швидке, що з'єднує Дунай із Чорним морем, у четвер, 28 липня.

"Судно отримало пробоїну в носовій частині нижче ватерлінії", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Півдня, екіпаж провів заходи щодо боротьби за живучість судна.

Проводяться ремонтні роботи, людських втрат немає.

За даними видання про судноплавствоUSM,йдеться про українське мале гідрографічне судно «Шляховик», яке належить Держгідрографії.


Ирина Юрченко, politeka.net





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