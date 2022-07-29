2022-07-29
Біля берегів Одещини судно підірвалося на міні: кадри НП і що відомо
Дрейфуючі міни продовжують загрожувати безпеці плавання у Чорному морі
Так, на невідомому вибуховому пристрої підірвалось українське гідрографічне українське,
Вибух стався у гирлі Швидке, що з'єднує Дунай із Чорним морем, у четвер, 28 липня.
"Судно отримало пробоїну в носовій частині нижче ватерлінії", - йдеться в повідомленні.
За інформацією Півдня, екіпаж провів заходи щодо боротьби за живучість судна.
Проводяться ремонтні роботи, людських втрат немає.
За даними видання про судноплавство
Ирина Юрченко, politeka.net