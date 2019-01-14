В Германии из-за забастовки в восьми аэропортах отменены сотни рейсов

Работники служб безопасности немецких аэропортов продолжают требовать повышения зарплат. На 15 января забастовки запланированы в восьми городах. Уже отменены сотни рейсов, сообщает DW.

Запланированы предупредительные забастовки в аэропортах Франкфурта-на-Майне, Бремена, Дрездена, Эрфурта, Гамбурга, Ганновера, Лейпцига и Мюнхена, сообщила в понедельник, 14 января, профсоюз Ver.di.

Забастовка является предупредительной перед новыми переговорам по повышению зарплат работников служб безопасности, которые запланированы на 23 января. Профсоюз требует повысить оплату труда около 23 тысяч сотрудников служб безопасности аэропортов до 20 евро в час. Работодатели взамен предложили меньшее увеличение зарплат, при этом ставки работников в восточной Германии будут расти медленнее, чем у их коллег на западе.

Профсоюз резко раскритиковала это предложение, заявив, что работники не должны получать на шесть евро меньше только из-за места, где они родились.

Точное количество отмененных на 15 января рейсов пока неизвестно. Оператор франкфуртского аэропорта Fraport сообщил об отмене по меньшей мере 470 рейсов из запланированных около 1200. Ранее забастовки уже состоялись в аэропортах Берлина, Дюссельдорфа, Кельна и Штутгарта.