В Германии ввели новые тарифы на проезд в общественном транспорте

Проезд в Германии для украинских беженцев, как и по всей Европе, с 1 июня сделали платным. Однако, некоторые перевозчики предлагают скидки и проездные, по которым ездить общественным транспортом гораздо дешевле. Так, немецкий железнодорожный перевозчик Deutsche Bahn ввел проездные билеты на поезда по специальному тарифу всего 9 евро в месяц.

Акция будет действовать до конца лета. Обладатели проездных смогут до 31 августа включительно безлимитно ездить на локальных и региональных поездах, а также автобусах, трамваях, метро, электричках, речных переправах, водных трамвайчиках и даже канатных дорогах по всей Германии. Для детей проездной тоже доступен по специальному тарифу в 9 евро.

По словам перевозчика, после введения льготных проездных в выходные и праздничные дни может наблюдаться повышенный спрос на поезда, особенно на популярных туристических направления.

Уже в первые дни акции в немецких поездах начались давки. Среди пассажиров - много украинских беженцев.

Количество железнодорожных составов было увеличено, однако не все пассажиры могут купить проездные, которых во многих местах уже нет в наличии.

Представители перевозчика отметили, что получили около 700 жалоб от недовольных пассажиров, которым не хватило дешевых билетов.

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