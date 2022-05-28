Таможня добро не дает: сотни автомобилей “застряли“ в портах Одессы

С начала мая ввозить в Украину автомобили можно только через три пункта пропуска на западной границе. Такое решение должно было ликвидировать на других пунктах пропуска очереди, но привело к тому, что таможня не разрешает растамаживать и вывозить автомобили из портов Одесской области.

Сейчас только на одном паромном комплексе порта Черноморск находится около 200 автомобилей, которые ждут в очереди на растаможку еще с 24 февраля. Однако, таможня их не растамаживает, ссылаясь на постановление Кабмина. Автомобили невозможно даже перевезти на другой таможенный пост, так как их не дают даже временно оформить.

Такая же ситуация наблюдается и с машинами, которые прибыли в контейнерах. Их тоже не дают растаможить.

В результате украинцы вынуждены не только продолжать ждать автомобили, за которые они уже заплатили, но и платить деньги за их хранение. Вот такая странная сложилась ситуация.

Напомним, с начала апреля в Украине можно бесплатно растаможить автомобили на иностранной регистрации – до окончания военного положения. Этой возможностью злоупотребляют коммерческие организации, которые массово ввозят евробляхи в Украину из Европы, создавая очереди на пунктах пропуска.

Ранее стало известно, что в Украине за систематическое нарушение ПДД хотят ужесточить наказание.