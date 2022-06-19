2022-06-19
Стало відомо, скільки цивільних суден заблоковано у портах Одещини
Росіяни фактично тримають у заручниках 39 суден із 14 країн
© Анастасія Дейна, ZN.UA
Через російську агресію у портах Одеської області заблоковано чимало іноземних цивільних суден. Точна кількість прозвучала на спільній нараді за участю президента Володимира Зеленського,
У суботу, 18 червня, Володимир Зеленський побував із робочим візитом в Одеській області. Він провів нараду з чиновниками області щодо ситуації з блокуванням Росією українських портів. Під час наради голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко назвав кількість заблокованих цивільних іноземних суден.
За словами Максима Марченка, в портах Одещини заблоковано 18 цивільних суден під прапорами 14 країн.
Юлія Лавришин, ZN.ua