Стало відомо, скільки цивільних суден заблоковано у портах Одещини

Через російську агресію у портах Одеської області заблоковано чимало іноземних цивільних суден. Точна кількість прозвучала на спільній нараді за участю президента Володимира Зеленського, повідомили в Офісі президента.

У суботу, 18 червня, Володимир Зеленський побував із робочим візитом в Одеській області. Він провів нараду з чиновниками області щодо ситуації з блокуванням Росією українських портів. Під час наради голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко назвав кількість заблокованих цивільних іноземних суден.

За словами Максима Марченка, в портах Одещини заблоковано 18 цивільних суден під прапорами 14 країн.