За 100 дней войны оккупанты разрушили в Украине 24 тысячи км дорог и три сотни мостов

С начала полномасштабного вторжения роSSийские захватчики уничтожили 24 тысячи километров дорог и триста мостов в Украине. Об этом сообщает «Укравтодор» в Facebook .

«За 100 дней войны разрушены 24 тысячи км дорог и три сотни мостов. Враг не прекращает уничтожать нашу инфраструктуру, но страна продолжает жить и восстанавливаться в условиях войны», - говорится в сообщении.

Отмечается, что «Укравтодор» поставил на паузу все масштабные проекты «Большого строительства» и сейчас работает на критически важных маршрутах и ??«дорогах жизни».

«На деоккупированных территориях, по состоянию на сегодняшний день обеспечили проезд 39 временными переправами на дорогах в Киев , Ирпень, Бучу, Гостомель, Чернигов, Харьков, Сумы, Николаев. Открыли движение по «Варшавской трассе» из Киева в Ковель. На этой трассе в двух областях из-за войны были уничтожены три моста. Все три переправы уже функционируют», – сообщает «Укравтодор».

Кроме того, отмечается, что открыто движение для грузовиков по трассе М-06 Киев-Чоп. Рядом с разрушенным мостом в первые недели деоккупации в Стоянке построили временную переправу для легкового транспорта, но грузовикам приходилось объезжать лишние километры. В настоящее время транспорт может двигаться по восстановленному левому проезду моста.

Также вчера было открыто движение по готовому участку трассы Н-31 на Днепропетровщине - это почти 30 км автодороги по маршруту Полтава – Киев .

«Не останавливается расчистка и уборка дорог от военной и гражданской техники, мусора и грязи. 930 км дорог государственного значения и коммунальных улиц киевского пригорода – очищено. Там, где необходимо проводить аварийные ремонты, чтобы поездки были безопасными, наносят разметку и устанавливают знаки», - говорится в сообщении.