Новый Volkswagen Passat засветился на первых фото
Американская версия Volkswagen Passat, в отличие от европейской, существует только в кузове седан и довольно существенно отличается от модификаций для других рынков. Например, модель доступна только в кузове седан и базируется на собственной платформе PQ46, а не на модульной «тележке» MQB. Собственно, после смены поколений с технической точки зрения ничего не изменится. А вот дизайн чуть подретушировали.
Узнать новое поколение американского «Пассата» можно по крупной надписи Passat между фонарями, которая по нынешней моде сменила маленький шильдик в углу крышки багажника. Исчезла хромированная полоса под эмблемой, спереди ожидаемо увеличилась решётка радиатора, обновились фары, а сбоку — слегка изменилась форма окошка на задней стойке. Силовая установка осталась прежней: двухлитровый турбомотор мощностью 176 лошадиных сил и шестиступенчатый «автомат».
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Транспорт
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