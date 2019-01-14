Новый Volkswagen Passat засветился на первых фото

Американская версия Volkswagen Passat, в отличие от европейской, существует только в кузове седан и довольно существенно отличается от модификаций для других рынков. Например, модель доступна только в кузове седан и базируется на собственной платформе PQ46, а не на модульной «тележке» MQB. Собственно, после смены поколений с технической точки зрения ничего не изменится. А вот дизайн чуть подретушировали.

Узнать новое поколение американского «Пассата» можно по крупной надписи Passat между фонарями, которая по нынешней моде сменила маленький шильдик в углу крышки багажника. Исчезла хромированная полоса под эмблемой, спереди ожидаемо увеличилась решётка радиатора, обновились фары, а сбоку — слегка изменилась форма окошка на задней стойке. Силовая установка осталась прежней: двухлитровый турбомотор мощностью 176 лошадиных сил и шестиступенчатый «автомат».



