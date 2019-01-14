Американская версия Volkswagen Passat, в отличие от европейской, существует только в кузове седан и довольно существенно отличается от модификаций для других рынков. Например, модель доступна только в кузове седан и базируется на собственной платформе PQ46, а не на модульной «тележке» MQB. Собственно, после смены поколений с технической точки зрения ничего не изменится. А вот дизайн чуть подретушировали.



Новый Volkswagen Passat засветился на первых фото

Новый Volkswagen Passat засветился на первых фото

Американская версия Volkswagen Passat, в отличие от европейской, существует только в кузове седан и довольно существенно отличается от модификаций для других рынков. Например, модель доступна только в кузове седан и базируется на собственной платформе PQ46, а не на модульной «тележке» MQB. Собственно, после смены поколений с технической точки зрения ничего не изменится. А вот дизайн чуть подретушировали.

Новый Volkswagen Passat засветился на первых фото

Узнать новое поколение американского «Пассата» можно по крупной надписи Passat между фонарями, которая по нынешней моде сменила маленький шильдик в углу крышки багажника. Исчезла хромированная полоса под эмблемой, спереди ожидаемо увеличилась решётка радиатора, обновились фары, а сбоку — слегка изменилась форма окошка на задней стойке. Силовая установка осталась прежней: двухлитровый турбомотор мощностью 176 лошадиных сил и шестиступенчатый «автомат».


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Самолет министра экономразвития Германии сломался во время его турне по АфрикеСамолет министра экономразвития Германии сломался во время его турне по Африке
Спасенные с затонувшего сухогруза моряки не знают о происхождении угля, - СМИСпасенные с затонувшего сухогруза моряки не знают о происхождении угля, - СМИ
В Японии начались продажи частной мини-субмариныВ Японии начались продажи частной мини-субмарины
Три человека на снегоходе провалились под лед на Киевском водохранилищеТри человека на снегоходе провалились под лед на Киевском водохранилище
В Херсонской области рейсовый автобус с пассажирами слетел в кюветВ Херсонской области рейсовый автобус с пассажирами слетел в кювет
Блок рекламы


Похожие новости
Минобороны подписало с "Богданом" новый контракт на поставку санитарных машинМинобороны подписало с "Богданом" новый контракт на поставку санитарных машин
Общественный транспорт Киева в Новый год будет ходить до 3-4 ночиОбщественный транспорт Киева в Новый год будет ходить до 3-4 ночи
Nissan построил новый гусеничный JukeNissan построил новый гусеничный Juke
Volkswagen показала мобильную станцию для быстрой зарядкиVolkswagen показала мобильную станцию для быстрой зарядки
Land Rover показал первые фото нового DefenderLand Rover показал первые фото нового Defender
Самый необычный лимузин засветился на видеоСамый необычный лимузин засветился на видео
Поставщик автозапчастей IAV заплатит штраф $35 млн за помощь Volkswagen в фальсификации тестов на выбросыПоставщик автозапчастей IAV заплатит штраф $35 млн за помощь Volkswagen в фальсификации тестов на выбросы
Фото- и видеофиксация нарушений ПДД заработает в первой половине 2019 годаФото- и видеофиксация нарушений ПДД заработает в первой половине 2019 года
Голландское издание опубликовало фото с места крушения Су-27Голландское издание опубликовало фото с места крушения Су-27
Фотошпионы заметили Ford Focus ST.Фотошпионы заметили Ford Focus ST.
Последние новости
Подгружаем последние новости