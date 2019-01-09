Mercedes-Benz показал младший купеобразный седан

Mercedes-Benz показал младший купеобразный седан

С появлением впервые в истории семейства A-класса модели в кузове седан необходимость в CLA вроде бы отпала: на первый взгляд автомобили можно назвать близнецами, даже колёсная база у них одинакова — 2729 миллиметров. Но купеобразный и более гламурный Mercedes-Benz CLA с индексом С118 получился длиннее седана А-класса на целых 139 миллиметров: от переднего до заднего бампера у него 4688 мм. Это на 48 мм больше предшественника, на 53 мм шире и на 2 мм ниже.

Mercedes-Benz показал младший купеобразный седан

С точки зрения дизайна CLA максимально приблизился к старшему брату CLS: хищные фары, решётка радиатора с сильным наклоном, двери без рамок, более рельефный капот, широкие колёсные арки и неоднозначная задняя часть с рассечёнными крышкой багажника узкими фонарями. Коэффициент аэродинамического сопротивления при этом не изменился (0,23), так что седан A-класса по?прежнему удерживает первенство по обтекаемости (0,22).

Mercedes-Benz показал младший купеобразный седан

Со сменой поколения объём багажника у CLA уменьшился с 470 до 460 литров, но главная потеря — третье посадочное место на заднем диване, хотя, положа руку на сердце, едва ли оно использовалось более-менее часто. По технике автомобиль нового поколения получил опущенный чуть ниже центр тяжести и чуть более утолщённый стабилизатор поперечной устойчивости, передний подрамник с гидравлическими опорами и адаптивные амортизаторы в качестве опции.

Mercedes-Benz показал младший купеобразный седан

А ещё, в отличие от A-класса, у более спортивного CLA не будет версий с полузависимой задней подвеской: никаких балок, только многорычажка! Пока показана переднеприводная модификация CLA 250 с двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 224 лошадиных силы и семиступенчатым «роботом». Позже — к весне нынешнего года — будут и дизели, и полный привод 4Matic, и универсал CLA Shooting Brake, и заряженные AMG-версии.

Mercedes-Benz показал младший купеобразный седан

Но почему новый CLA дебютировал на выставке потребительской электроники? Видимо, таким образом мерседесовцы решили подчеркнуть значимость фирменной мультимедийной системы MBUX, которая получила ряд доработок. К примеру, система голосового управления теперь понимает больше фраз и умеет распознавать голоса, чтобы реагировать на команды именно того человека, который и сказал ключевую фразу «Эй, Мерседес». Чтобы управлять системой, касаться экрана не обязательно: достаточно лишь навести палец на нужный пункт в меню.

Mercedes-Benz показал младший купеобразный седан

Появилось и управление жестами: можно запрограммировать выполнение мультимедийной системой определённых команд, причём жесты можно задавать как для всей кисти, так и отдельно для пальцев. Также система может автоматически включать подсветку салона или настраивать всплывающее на сенсорном экране контекстное меню в зависимости от того, кто протягивает к нему руку — водитель или пассажир.

Mercedes-Benz показал младший купеобразный седан


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Затонувшее в Черном море судно перевозило уголь из ОРДЛО, - МинВОТЗатонувшее в Черном море судно перевозило уголь из ОРДЛО, - МинВОТ
Лоукосты в Украине запустят более 20 новых рейсов в первой половине 2019Лоукосты в Украине запустят более 20 новых рейсов в первой половине 2019
Самолет министра экономразвития Германии сломался во время его турне по АфрикеСамолет министра экономразвития Германии сломался во время его турне по Африке
Суд в Брюсселе признал такси Uber незаконным, - СМИСуд в Брюсселе признал такси Uber незаконным, - СМИ
Самолет Turkish Airlines выкатился за пределы полосы в аэропорту "Львов"Самолет Turkish Airlines выкатился за пределы полосы в аэропорту "Львов"
Блок рекламы


Похожие новости
Lamborghini показала истинного фаната маркиLamborghini показала истинного фаната марки
Subaru показала тизер новой модели STI S209Subaru показала тизер новой модели STI S209
Volkswagen показала мобильную станцию для быстрой зарядкиVolkswagen показала мобильную станцию для быстрой зарядки
Land Rover показал первые фото нового DefenderLand Rover показал первые фото нового Defender
Chevrolet показал второй вариант дизайна пикапа Silverado HD.Chevrolet показал второй вариант дизайна пикапа Silverado HD.
Kia показала третье поколение «автомобиля-коробки»Kia показала третье поколение «автомобиля-коробки»
Porsche показала восьмое поколение 911Porsche показала восьмое поколение 911
Седану Genesis G90 радикально поменяли внешностьСедану Genesis G90 радикально поменяли внешность
Mazda презентовала новую «трёшку»: седан и хэтчбекMazda презентовала новую «трёшку»: седан и хэтчбек
Bentley показал открытый Continental GTCBentley показал открытый Continental GTC
Последние новости
Подгружаем последние новости