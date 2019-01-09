Mercedes-Benz показал младший купеобразный седан

С появлением впервые в истории семейства A-класса модели в кузове седан необходимость в CLA вроде бы отпала: на первый взгляд автомобили можно назвать близнецами, даже колёсная база у них одинакова — 2729 миллиметров. Но купеобразный и более гламурный Mercedes-Benz CLA с индексом С118 получился длиннее седана А-класса на целых 139 миллиметров: от переднего до заднего бампера у него 4688 мм. Это на 48 мм больше предшественника, на 53 мм шире и на 2 мм ниже.

С точки зрения дизайна CLA максимально приблизился к старшему брату CLS: хищные фары, решётка радиатора с сильным наклоном, двери без рамок, более рельефный капот, широкие колёсные арки и неоднозначная задняя часть с рассечёнными крышкой багажника узкими фонарями. Коэффициент аэродинамического сопротивления при этом не изменился (0,23), так что седан A-класса по?прежнему удерживает первенство по обтекаемости (0,22).

Со сменой поколения объём багажника у CLA уменьшился с 470 до 460 литров, но главная потеря — третье посадочное место на заднем диване, хотя, положа руку на сердце, едва ли оно использовалось более-менее часто. По технике автомобиль нового поколения получил опущенный чуть ниже центр тяжести и чуть более утолщённый стабилизатор поперечной устойчивости, передний подрамник с гидравлическими опорами и адаптивные амортизаторы в качестве опции.

А ещё, в отличие от A-класса, у более спортивного CLA не будет версий с полузависимой задней подвеской: никаких балок, только многорычажка! Пока показана переднеприводная модификация CLA 250 с двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 224 лошадиных силы и семиступенчатым «роботом». Позже — к весне нынешнего года — будут и дизели, и полный привод 4Matic, и универсал CLA Shooting Brake, и заряженные AMG-версии.

Но почему новый CLA дебютировал на выставке потребительской электроники? Видимо, таким образом мерседесовцы решили подчеркнуть значимость фирменной мультимедийной системы MBUX, которая получила ряд доработок. К примеру, система голосового управления теперь понимает больше фраз и умеет распознавать голоса, чтобы реагировать на команды именно того человека, который и сказал ключевую фразу «Эй, Мерседес». Чтобы управлять системой, касаться экрана не обязательно: достаточно лишь навести палец на нужный пункт в меню.

Появилось и управление жестами: можно запрограммировать выполнение мультимедийной системой определённых команд, причём жесты можно задавать как для всей кисти, так и отдельно для пальцев. Также система может автоматически включать подсветку салона или настраивать всплывающее на сенсорном экране контекстное меню в зависимости от того, кто протягивает к нему руку — водитель или пассажир.



