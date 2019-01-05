CES 2019: Система Nissan I2V объединяет реальный и виртуальный миры

CES 2019: Система Nissan I2V объединяет реальный и виртуальный миры

Компания Nissan в рамках выставки CES 2019 рассказала о передовой системе I2V (Invisible-to-Visible), которая может стать частью интеллектуальной транспортной инфраструктуры будущего.

Концепция I2V предполагает объединение реального и виртуального миров. Система сможет связывать воедино информацию от внутренних и наружных датчиков автомобиля с данными из сетевого облака. За счёт этого автомобилисты, по сути, смогут «видеть невидимое».

CES 2019: Система Nissan I2V объединяет реальный и виртуальный миры

Так, например, система сможет не только контролировать пространство вокруг автомобиля, но и предвидеть, что ожидает его впереди, и даже показывать, что находится за углом здания или за поворотом дороги.

CES 2019: Система Nissan I2V объединяет реальный и виртуальный миры

«В основе I2V лежит разработанная Nissan технология Omni-Sensing, которая работает как хаб, объединяя данные об обстановке на дороге и о том, что сейчас происходит вокруг автомобиля и в его салоне. Созданная Nissan система автономного вождения SAM (Seamless Autonomous Mobility) анализирует дорожную обстановку, а система ProPILOT поставляет данные о непосредственном окружении автомобиля», — объясняет автопроизводитель.

CES 2019: Система Nissan I2V объединяет реальный и виртуальный миры

Средства I2V не просто виртуально отражают пространство, окружающее автомобиль, но и дают рекомендации в интерактивной форме — например, с помощью аватаров, которые появляются в салоне. В результате, водитель получает актуальные сведения о состоянии дороги, видимости, дорожных знаках или находящихся поблизости объектах.

CES 2019: Система Nissan I2V объединяет реальный и виртуальный миры

«Кроме того, система I2V соединяет водителей и пассажиров с другими людьми в виртуальной метавселенной. Члены семьи, друзья или прочие лица появляются в автомобиле в виде трёхмерных аватаров дополненной реальности, чтобы помочь вам или составить компанию», — добавляет Nissan.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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