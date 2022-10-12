Nissan представив оновлену Versa

У США компанія Nissan офіційно представила оновлений Nissan Versa, який продаватиметься як модель 2023 року. У деяких країнах цю модель продають під назвою Nissan Almera.

Nissan Versa 2023 отримав нові бампери, нову радіаторну решітку, нові фари та задні ліхтарі, а також новий пакет обробки та новий колір кузова. Зокрема, радіаторна решітка тепер ширше, під фарами є хромовані вставки.

Покупцям оновлену Versa запропонують у чотирьох комплектаціях - S, SV, SR та S Plus. Комплектації S Plus раніше не було. У такій новій комплектації є підключення до Apple CarPlay і Android Auto, задні сидіння, що складаються, і 16-дюймові легкосплавні колісні диски.

Стандартна комплектація S має 7-дюймовий сенсорний дисплей, три USB-порти, дистанційний доступ без ключа, а також кілька систем активної безпеки (наприклад, система автоматичного екстреного гальмування, попередження про виїзд зі смуги руху).

Під капотом, як і раніше, знаходиться чотирициліндровий 1,6 л двигун потужністю 122 к.с. і 154 Нм крутного моменту. У стандартній комплектації він працює разом із п'ятиступінчастою механічною коробкою передач.

Nissan почне продавати оновлений Nissan Versa восени 2022 року. Скільки він коштуватиме – ще не відомо.

Раніше стало відомо, що почалися продажі оновленого Nissan Maxima.