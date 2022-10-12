Nissan представив оновлену Versa

У США компанія Nissan офіційно представила оновлений Nissan Versa, який продаватиметься як модель 2023 року. У деяких країнах цю модель продають під назвою Nissan Almera.

Nissan представив оновлену Versa

Nissan Versa 2023 отримав нові бампери, нову радіаторну решітку, нові фари та задні ліхтарі, а також новий пакет обробки та новий колір кузова. Зокрема, радіаторна решітка тепер ширше, під фарами є хромовані вставки.

Покупцям оновлену Versa запропонують у чотирьох комплектаціях - S, SV, SR та S Plus. Комплектації S Plus раніше не було. У такій новій комплектації є підключення до Apple CarPlay і Android Auto, задні сидіння, що складаються, і 16-дюймові легкосплавні колісні диски.

Nissan представив оновлену Versa

Стандартна комплектація S має 7-дюймовий сенсорний дисплей, три USB-порти, дистанційний доступ без ключа, а також кілька систем активної безпеки (наприклад, система автоматичного екстреного гальмування, попередження про виїзд зі смуги руху).

Nissan представив оновлену Versa

Під капотом, як і раніше, знаходиться чотирициліндровий 1,6 л двигун потужністю 122 к.с. і 154 Нм крутного моменту. У стандартній комплектації він працює разом із п'ятиступінчастою механічною коробкою передач.

Nissan почне продавати оновлений Nissan Versa восени 2022 року. Скільки він коштуватиме – ще не відомо.

Nissan представив оновлену Versa

Раніше стало відомо, що почалися продажі оновленого Nissan Maxima.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Заправити авто стало дорожче: ціни на паливо в УкраїніЗаправити авто стало дорожче: ціни на паливо в Україні
Україна відправила ще шість суден в рамках «Зернової ініціативи»Україна відправила ще шість суден в рамках «Зернової ініціативи»
У Китаї з'явився електричний кросовер за 7800 доларівУ Китаї з'явився електричний кросовер за 7800 доларів
У 2023 році з'явиться Fiat Panda нового поколінняУ 2023 році з'явиться Fiat Panda нового покоління
Ford почав тестувати оновлений кросовер ExplorerFord почав тестувати оновлений кросовер Explorer
Блок рекламы


Похожие новости
У Мережі показали оновлену Hyundai SonataУ Мережі показали оновлену Hyundai Sonata
Renault не заперечує проти скорочення своєї частки в альянсі з NissanRenault не заперечує проти скорочення своєї частки в альянсі з Nissan
Mercedes-Benz представив оновлений Mercedes A-ClassMercedes-Benz представив оновлений Mercedes A-Class
Дизайнери показали абсолютно нову Nissan MicraДизайнери показали абсолютно нову Nissan Micra
Toyota почала продавати оновлену Toyota CorollaToyota почала продавати оновлену Toyota Corolla
Почалися продажі оновленого Nissan MaximaПочалися продажі оновленого Nissan Maxima
Jeep офіційно представив новий WranglerJeep офіційно представив новий Wrangler
Запас ходу 400 км: Peugeot представив новий електромобільЗапас ходу 400 км: Peugeot представив новий електромобіль
Volkswagen представив концепт нового кросовераVolkswagen представив концепт нового кросовера
Chevrolet представив новий електричний кросоверChevrolet представив новий електричний кросовер
Последние новости
Подгружаем последние новости