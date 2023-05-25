Opel офіційно представив нову Corsa

Компанія Opel офіційно презентувала оновлений Opel Corsa. У продажу цей автомобіль з'явиться вже наприкінці 2023 року.

Opel Corsa F має цікаву історію, оскільки спочатку передбачалося, що його розробить і випускатиме американський концерн General Motors. Але потім бренд Opel купила PSA Group. Зараз Opel перебуває під керуванням альянсу Stellantis.

Наприкінці 2023 року покупцям запропонують оновлену Corsa F. Вона отримав значні зміни. У неї решітка радіатора в стилі "Vizor", яка характерна для всіх нових автомобілів компанії Opel. Вона візуально поєднує радіаторну решітку, фари та фірмовий логотип. Автомобіль отримав нові матричні фари. Вони технічно покращені за рахунок включення 14 (раніше було 8) індивідуально керованих світлодіодних елементів.

Позаду ми помітили напис "Corsa". Такий самий напис був у спеціальної версії Corsa 40 limited edition, яку представили в 2022 році. Залежно від обробки логотип може бути чорним або матовим. Завершує зовнішні зміни нова фарба Grafik Grey, яку можна поєднувати із чорним дахом.

У салоні змін менше. З'явилася нова інформаційно-розважальна система із 10-дюймовим сенсорним дисплеєм. Смартфони, підключені до автомобіля через Android Auto або Apple CarPlay, можуть одночасно заряджатися бездротовою мережею. Крім того, з'явилися оновлене кермо та нової форми сидіння.

У лінійку двигунів увійдуть турбомотори потужністю 98- або 128 к.с., 1,2-літровий мотор без наддуву потужністю 74 к.с., а також 1,2-літрові двигуни з м'яким гібридом потужністю 100 або 136 к.с. Коробка передач – нова автоматична з подвійним зчепленням.

Покупцям наразі запропонують електричну версію Corsa Electric. Раніше була Corsa-e. У стандартної комплектації Corsa Electric потужність електромотора становить 136 к.с., а запас ходу досягає 357 км (за тестовим циклом WLTP).

Надалі з'явиться Corsa Electric з електромотором потужністю 156 к.с. і 260 Нм крутного моменту. У такого субкомпактного електричного хетчбека запас ходу складе 402 км, як і у оновленого Peugeot e-208.

Opel почне продавати оновлений Opel Corsa у четвертому кварталі 2023 року. Скільки буде ця новинка – ще не відомо.

Нагадаємо, раніше ми розповіли про те, що у Opel Corsa з'явилася нова спортивна комплектація. Она называется GS. Это топовая версия Corsa.