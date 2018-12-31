Последний поезд метро из центра отправится около 03:15.

Общественный транспорт Киева в Новый год будет ходить до 3-4 ночи.

Пресс-служба "Киевского метрополитена" сообщила, что работа будет продлена на три часа по сравнению с обычными днями.

Последний поезд отправиться с каждой станции в разное время. Из центра города - около 03:15. Дополнительное время работы прибавляется к обычному расписанию каждой станции, размещенное на входе и на платформе.

Фуникулер будет работать круглосуточно, сообщил КП "Киевпастранс", а последние троллейбусы, автобусы и трамваи отправятся в три-четыре ночи в зависимости от маршрута.

В новогоднюю ночь последние отправления троллейбусов по маршрутам:

№3 4:05,

№5 3:57,

№8 4:30,

№12 4:14,

№14 4:45,

№16 4:23,

№18 4:57,

№24 4:10,

№26 4:50,

№30 4:07,

№32 4:03,

№37 4:00,

№38 4:13,

№41 4:00,

№ 0 3:30.

Отравления трамваев:

№1 4:35,

№8 4:03,

№12 3:45,

№14 4:02,

№28 4:06,

№33 3:55,

Отправление автобусов: