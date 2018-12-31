Общественный транспорт Киева в Новый год будет ходить до 3-4 ночи

Последний поезд метро из центра отправится около 03:15.

?Общественный транспорт Киева в Новый год будет ходить до 3-4 ночи
Фото: Макс Требухов

Общественный транспорт Киева в Новый год будет ходить до 3-4 ночи.

Пресс-служба "Киевского метрополитена" сообщила, что работа будет продлена на три часа по сравнению с обычными днями.

Последний поезд отправиться с каждой станции в разное время. Из центра города - около 03:15. Дополнительное время работы прибавляется к обычному расписанию каждой станции, размещенное на входе и на платформе.

Фуникулер будет работать круглосуточно, сообщил КП "Киевпастранс", а последние троллейбусы, автобусы и трамваи отправятся в три-четыре ночи в зависимости от маршрута.

В новогоднюю ночь последние отправления троллейбусов по маршрутам:

  • №3 4:05,
  • №5 3:57,
  • №8 4:30,
  • №12 4:14,
  • №14 4:45,
  • №16 4:23,
  • №18 4:57,
  • №24 4:10,
  • №26 4:50,
  • №30 4:07,
  • №32 4:03,
  • №37 4:00,
  • №38 4:13,
  • №41 4:00,
  • № 0 3:30.

Отравления трамваев:

  • №1 4:35,
  • №8 4:03,
  • №12 3:45,
  • №14 4:02,
  • №28 4:06,
  • №33 3:55,

Отправление автобусов:

  • №17 3:55,
  • №20 3:55,
  • №21 4:00,
  • №23 3:45,
  • №33 4:05,
  • №37 3:55,
  • №45 4:27,
  • №46 3:55,
  • №48 3:55,
  • №51 4:00,
  • №53 3:50,
  • №55 4:20,
  • №69 3:35,
  • №72 4:10,
  • №99 3:50,
  • №101 3:50,
  • №102 3:55,
  • №104 4:00,
  • №114 3:50.


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