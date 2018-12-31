Общественный транспорт Киева в Новый год будет ходить до 3-4 ночи
Последний поезд метро из центра отправится около 03:15.
Общественный транспорт Киева в Новый год будет ходить до 3-4 ночи.
Пресс-служба "Киевского метрополитена" сообщила, что работа будет продлена на три часа по сравнению с обычными днями.
Последний поезд отправиться с каждой станции в разное время. Из центра города - около 03:15. Дополнительное время работы прибавляется к обычному расписанию каждой станции, размещенное на входе и на платформе.
Фуникулер будет работать круглосуточно, сообщил КП "Киевпастранс", а последние троллейбусы, автобусы и трамваи отправятся в три-четыре ночи в зависимости от маршрута.
В новогоднюю ночь последние отправления троллейбусов по маршрутам:
- №3 4:05,
- №5 3:57,
- №8 4:30,
- №12 4:14,
- №14 4:45,
- №16 4:23,
- №18 4:57,
- №24 4:10,
- №26 4:50,
- №30 4:07,
- №32 4:03,
- №37 4:00,
- №38 4:13,
- №41 4:00,
- № 0 3:30.
Отравления трамваев:
- №1 4:35,
- №8 4:03,
- №12 3:45,
- №14 4:02,
- №28 4:06,
- №33 3:55,
Отправление автобусов:
- №17 3:55,
- №20 3:55,
- №21 4:00,
- №23 3:45,
- №33 4:05,
- №37 3:55,
- №45 4:27,
- №46 3:55,
- №48 3:55,
- №51 4:00,
- №53 3:50,
- №55 4:20,
- №69 3:35,
- №72 4:10,
- №99 3:50,
- №101 3:50,
- №102 3:55,
- №104 4:00,
- №114 3:50.
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31.12.2018 04:56