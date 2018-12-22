В Сербии поезд протаранил школьный автобус, есть погибшие

Пострадали не менее 30 человек, на месте погибли пятеро.

В Сербии возле города Ниш поезд на переезде протаранил школьный автобус, в результате чего погибли не менее пяти человек. Об этом сообщает сербский сайт b92.net.

В Сербии поезд столкнулся со школьным автобусом
Фото: www.b92.net
В Сербии поезд столкнулся со школьным автобусом

В результате аварии погибли не менее 5 человек, еще 30 пострадали. По данным медиков, двое взрослых и ребенок умерли на месте инцидента, еще два человека - в клиническом центре в Нише.

По данным издания Reporter First, из 30 раненых 10 - в тяжелом состоянии, пятерых сейчас проводят операции.

Разбитый автобус вез детей в школу, поезд фактически разрезал его пополам. После столкновения состав сошел с рельсов, но среди пассажиров поезда никто не пострадал. Движение поездов на этом участке остановлено.

В администрации железной дороги сообщили, что дорожный переезд был надлежащим образом отмечен знаками вертикальной дорожной разметки и что видимость на пересечении дорог была хорошей. Причины столкновени на данный момент неизвестны.

Напомним, ранее в декабре на железнодорожном вокзале в Анкаре (Турция) сошел с рельсов скоростной поезд, двое людей погибли.


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