Возле Киева установят 10 комплексов для взвешивания грузовиков в движении

В случае успеха пилотного проекта такие системы появятся на других дорогах.

Возле Киева установят 10 комплексов для взвешивания грузовиков в движении
Фото: logist.today

В Украине установят 10 комплексов Weight-in-Motion (WiM), которые будут взвешивать грузовики в движении.

Об этом говорится на сайте Министерства инфраструктуры.

Системы WiM будут делать преселекторную работу, то есть вычленять из потока перегруженные автомобили. На следующем посте, где будет стоять инспектор "Укртрансбезопасности", их перевесят и оштрафуют.

WiM-комплексы будут установлены возле Киева в шести местах на основных трассах М-01 (Киев - Чернигов - Новые Яриловичи), М-03 (Киев - Харьков - Должанское), М-05 (Киев - Одесса), М-06 (Киев - Львов - Чоп), М-07 (Киев - Ковель - Ягодин). в четырех локациях измерение будет осуществляться в обоих направлениях движения, в двух - только в сторону Киева.

Тендер на закупку систем с ожидаемой стоимостью 4,9 млн долларов проводит Всемирный банк. Победитель будет определен в сентябре 2018 года, а установка весовых систем будет начата в октябре.

В случае успешной реализации пилотного проекта планируется развернуть аналогичные системы в других областях, в первую очередь - в Одесской, Николаевской, Херсонской.

Цель пилотного проекта в том, чтобы с 2019 года ни один грузовой автомобиль весом более 40 тонн не мог ни заехать, ни выехать из Киева, в трехлетней перспективе - чтобы вес грузовых авто на всех дорогах Украины не превышал 40 тонн.

При этом Мининфраструктуры отмечает, что для успеха проекта необходимы законодательные изменения, которые касаются введения автоматического габаритно-весового контроля и заочного применения санкций к компаниям-нарушителям (законопроекты №7318 и №7319).

Напомним, что большая часть украинских дорог была построена в 60-80 годы прошлого столетия. В то время нормативная нагрузка на ось грузовика была 7,5 тонн. Теперь нормативы предусматривают нагрузку в 11,5 тонн на ось для первой категории автодорог. То есть любая дорога, построенная по старым нормам отслужить положенный ей срок не может и постепенно разрушается.

В реальности грузовики бывают вдвое тяжелее, чем предусмотрено нормами. Они продавливают колеи, там скапливается вода, зимой она примерзает, а весной вместе со снегом сходит и дорожное покрытие.


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