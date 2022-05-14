С 16 мая возобновляется оплата за проезд общественным транспортом Киева

С 16 мая в Киеве возобновляется электронная оплата за проезд в общественном транспорте. Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

«С 16 мая в Киеве возобновляют электронную оплату за проезд в коммунальном общественном транспорте. Как в метро, так и в наземном транспорте. Мы должны возобновлять полноценную работу общественного транспорта, который работал в ограниченном режиме и был в эти месяцы бесплатным. Нужно платить зарплаты транспортникам, снабжать предприятия горючим, материалами, электроэнергией. Это большие средства», – написал Кличко.