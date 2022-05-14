С 16 мая возобновляется оплата за проезд общественным транспортом Киева

Виталий Кличко объяснил, что нужно платить зарплаты транспортникам, снабжать предприятия горючим, материалами, электроэнергией, информирует ZN.ua.

С 16 мая возобновляется оплата за проезд общественным транспортом Киева

С 16 мая в Киеве возобновляется электронная оплата за проезд в общественном транспорте. Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

«С 16 мая в Киеве возобновляют электронную оплату за проезд в коммунальном общественном транспорте. Как в метро, так и в наземном транспорте. Мы должны возобновлять полноценную работу общественного транспорта, который работал в ограниченном режиме и был в эти месяцы бесплатным. Нужно платить зарплаты транспортникам, снабжать предприятия горючим, материалами, электроэнергией. Это большие средства», – написал Кличко.

Он объяснил, что оплачивать проезд можно будет транспортными картами, черед платежные приложения и мобильное приложение «Киев цифровой».

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На борту было 113 пассажиров: огонь охватил самолет прямо в аэропорту, кадры катастрофы в КитаеНа борту было 113 пассажиров: огонь охватил самолет прямо в аэропорту, кадры катастрофы в Китае
Улов на 700 миллионов: в Италии задержали мега-яхту "Шехерезада", которую связывают с ПутинымУлов на 700 миллионов: в Италии задержали мега-яхту "Шехерезада", которую связывают с Путиным
Авиакатастрофа в Китае: на борту самолета раздался взрывАвиакатастрофа в Китае: на борту самолета раздался взрыв
Forbes: 25% заправок игнорируют госрегулирование и повышают цены на свое усмотрениеForbes: 25% заправок игнорируют госрегулирование и повышают цены на свое усмотрение
Автозавод в РФ вместо выпуска машин начал раздавать огороды сотрудникамАвтозавод в РФ вместо выпуска машин начал раздавать огороды сотрудникам
Блок рекламы


Похожие новости
Цена на проезд: перевозчики в Киеве объявили о повышении стоимости их услугЦена на проезд: перевозчики в Киеве объявили о повышении стоимости их услуг
От Львова до Киева: какие цены на бензин и автогаз по УкраинеОт Львова до Киева: какие цены на бензин и автогаз по Украине
В киевском метро хотят вернуть оплату за проездВ киевском метро хотят вернуть оплату за проезд
Украина и Польша договорились о безразрешительном проезде грузовиков с топливомУкраина и Польша договорились о безразрешительном проезде грузовиков с топливом
Плату за проезд в транспорте Киева готовятся вернуть: названа датаПлату за проезд в транспорте Киева готовятся вернуть: названа дата
Дефицит топлива: в КГГА рассказали о ситуации с транспортом в КиевеДефицит топлива: в КГГА рассказали о ситуации с транспортом в Киеве
График курсирования для кольцевой электрички Киева изменилиГрафик курсирования для кольцевой электрички Киева изменили
В Киеве и пригородах резко выросли цены на проезд в маршруткахВ Киеве и пригородах резко выросли цены на проезд в маршрутках
Из Мариуполя и в Запорожской области сегодня можно эвакуироваться только собственным транспортомИз Мариуполя и в Запорожской области сегодня можно эвакуироваться только собственным транспортом
Черниговщина: по 11 единиц техники строят временные проезды на трассах возле Смолина и КиселевкиЧерниговщина: по 11 единиц техники строят временные проезды на трассах возле Смолина и Киселевки
Последние новости
Подгружаем последние новости