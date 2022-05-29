В Украине вырастет стоимость проезда в общественном транспорте

В мае перевозчики сообщили о повышении тарифов на проезд в пригородах Киева, а с июня тарифы на проезд повысятся на Львовщине и Днепропетровщине.

В Украине вырастет стоимость проезда в общественном транспорте: в каких городах с июня увеличатся тарифы

Уже со 2 июня стоимость одной поездки в маршрутке по Львову составит 15 гривен, несмотря на то, что местные перевозчики требовали установить тариф более 20 гривен, угрожая тем, что автобусы не выедут на маршруты. Все потому, что в существующем тарифе цена на горючее установлена на уровне 24 гривен, а сегодня она - почти 60 гривен. При этом цена на проезд в трамваях и троллейбусах не изменится.

В городе Никополь Днепропетровской области местные власти хотят повысить цены на проезд в маршрутках до 10 грн за поездку. Точной даты еще не назвали. Перевозчики рассчитали, что в действующий тариф была заложена стоимость горючего на уровне 27 гривен за литр, а на сегодняшний день цена на АЗС может достигать 70 грн/л. Это значит, что тарифы на проезд нужно повышать.

В Украине вырастет стоимость проезда в общественном транспорте: в каких городах с июня увеличатся тарифы

С сегодняшними ценами на бензин, вскоре придется повышать цены на проезд во всех городах. Местные власти Полтавы также одни из тех, кто ставит на повестку дня вопрос о повышении тарифов на проезд до 15 гривен.

Ранее сообщалось, что с 1 июня в Польше, Германии, Нидерландах и Чехии отменяют бесплатный проезд для украинских беженцев.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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