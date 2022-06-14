В Украине повышаются тарифы на проезд в общественном транспорте

Стоимость проезда в Украине на фоне подорожания топлива растет. Во многих городах перевозчики уже подняли тарифы на 5-10 грн, и это не предел.

Со 2 июня подорожал проезд в маршрутках Львова, с 10 до 15 гривен. В трамваях и троллейбусах стоимость проезда осталась прежней.

С 16 июня вырастет стоимость проезда в маршрутках частных перевозчиков Ивано-Франковска. Одна поездка по городу будет стоить 10 гривен при оплате наличными. При онлайн оплате платить за проезд нужно будет 8 гривен, а при оплате картой "Галка" – 6 гривен.

В Луцке также предупредили местных жителей о грядущем подорожании, отметив, что повышение тарифов провоцирует рост цен на горючее, запчасти, а также рост минимальной зарплаты. Предполагается, что проезд подорожает до 12-15 гривен, но точное решение объявят уже 15 июня.

Также о подорожании проезда заговорили и в Днепре. Сейчас проезд в общественном транспорте обходится в 10 гривен за поездку, однако перевозчики хотят повысить тариф до 20 гривен.

Повышение тарифов на проезд не обойдет и Запорожье. Так, стоимость проезда в городе повысится до 12 и 13 гривен. В эту цену были заложены подорожание топлива на 110%, рост заработной платы на 25% и рост расходных материалов на 10%.

Местные власти Полтавы также уже поставили на повестку дня вопрос о повышении тарифов на проезд до 15 гривен.

Ранее сообщалось, в каких странах Европы проезд для всех бесплатный.