В Европе отменяют бесплатный проезд для украинских беженцев

Вместо него вводятся льготы на проезд.

В Европе отменяют бесплатный проезд для украинских беженцев
© КГГА, Алексей Самсонов

В Германии, Польше, Болгарии, Швейцарии и Чехии решили упразднить бесплатный проезд в транспорте для украинских беженцев. Как сообщает Европейский союз поддержки Украины, это произойдет 1 июня.

В то же время, для украинцев введут льготный проезд. В Германии проездной на все виды городского транспорта и региональных поездах будет стоить 9 евро. В Чехии абонемент на все виды общественного транспорта обойдется украинским беженцам в 7 евро.

Польша также сообщила об отмене бесплатного проезда в общественном транспорте Варшавы. Относительно региональных поездов и международного железнодорожного сообщения в стране пообещали предоставить дополнительное разъяснение.

Правила проезда для украинцев с 1 июня также могут измениться в тех странах, которые не заявляли о таких планах.


Таисия Ястремская, ZN.ua

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