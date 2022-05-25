В Европе отменяют бесплатный проезд для украинских беженцев

В Германии, Польше , Болгарии, Швейцарии и Чехии решили упразднить бесплатный проезд в транспорте для украинских беженцев. Как сообщает Европейский союз поддержки Украины , это произойдет 1 июня.

В то же время, для украинцев введут льготный проезд. В Германии проездной на все виды городского транспорта и региональных поездах будет стоить 9 евро. В Чехии абонемент на все виды общественного транспорта обойдется украинским беженцам в 7 евро.

Польша также сообщила об отмене бесплатного проезда в общественном транспорте Варшавы. Относительно региональных поездов и международного железнодорожного сообщения в стране пообещали предоставить дополнительное разъяснение.

Правила проезда для украинцев с 1 июня также могут измениться в тех странах, которые не заявляли о таких планах.