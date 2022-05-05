Плату за проезд в транспорте Киева готовятся вернуть: названа дата
Власти украинской столицы намерены вновь установить плату за проезд в общественном транспорте.
Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в проект
«Целью принятия проекта решения является возобновление оплаты проезда пассажиров в городском пассажирском транспорте в Киеве независимо от форм собственности», - говорится в пояснительной записке.
Решение может вступить в силу уже с 16 мая.
Напомним, 24 февраля, в день полномасштабного вторжения рф в Украину, было объявлено, что проезд в общественному транспорте Киева будет бесплатным.
"В настоящее время отключена автоматизированная система оплаты проезда, поэтому валидировать транспортную карту в коммунальном транспорте не нужно", - заявил мэр столицы Виталий Кличко.
Некоторые станции киевского метрополитена стали для мирных жителей убежищем.