Зайцева не могла затормозить перед столкновением, - эксперт

24 июля в Киевском райсуде Харькова допрашивали экспертов Харьковского института судебных исследований по делу о ДТП с шестью погибшими в Харькове.

По словам эксперта по транспортным исследованиям Виталия Варлахова, Lexus Елены Зайцевой не мог затормозить вовремя, передает 057.ua.

«Использовалась скорость в пределах 65-120 километров в час. При скорости 103-106 километров в час Дронов и Зайцева могли избежать ДТП. Минимальное расстояние Lexus при зеленом сигнале было не более 38 метров от разметки. Остановка была невозможна», — рассказал эксперт.

На вопросы защиты Зайцевой Юлии Козырь он ответил, что столкновение Lexus и Volkswagen на видеозаписи не зафиксировано.


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