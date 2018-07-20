В Киеве ночью взорвались и сгорели два автомобиля

Две легковушки принадлежали одной семье.

В Киеве ночью взорвались и сгорели два автомобиля
Фото: informator.ua

В Киеве сегодня ночью сгорели сразу два автомобиля, принадлежащие одной семье. Об этом сообщает издание "Город Киев".

Инцидент произошел около 3 часов ночи на ул. Борщаговской 10а. По словам владелицы автомобиля, ночью она услышала, как сработала сигнализация в ее автомобиле, а когда выглянула в окно - увидела, как из-под капота одного из ее двух автомобилей вырываются языки пламени.

"Я живу на 7-м этаже. Услышала сигнализацию, выглянула в окно и увидела, что горит один из автомобилей нашей семьи. Я сразу сказала об этом мужу, чтобы он отогнал вторую машину, чтобы ее можно было спасти. Сама вызвала пожарных", - рассказала потерпевшая.

Спасти второй автомобиль не удалось, он тоже загорелся. Пожарные приехали на место ЧП спустя несколько минут. В результате пожара оба автомобиля выгорели полностью.

Напомним, в начале июля в результате взрыва в Харькове был уничтожен автомобиль гендиректора фармацевтической компании. К счастью, никто не пострадал.


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