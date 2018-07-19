Самым популярным электромобилем в Европе в 2018 году стал Nissan Leaf
Европейские покупатели автомобилей с полностью электрической силовой установкой в нынешнем году чаще всего оформляли заказы на модель Nissan Leaf нового поколения.
Сообщается, что в период с января по июнь включительно в Европе были зарегистрированы более 18 тысяч новых Nissan Leaf. Это максимальный показатель среди всех доступных в регионе моделей электрокаров.
Отмечается также, что в целом европейские покупатели сделали более 37 тысяч заявок на новый электромобиль Leaf с момента выхода этой машины на рынок в октябре 2017 года.
Нужно сказать, что именно модели Leaf принадлежит звание самого продаваемого электромобиля на планете. Всего с момента выхода первого Leaf на рынок в 2010 году продано более 340 тысяч этих электромобилей. А недавно компания Nissan продала 100-тысячный Leaf в Европе.
Впрочем, если рассматривать годовой объём продаж электромобилей в мировом масштабе, то крупнейшим производителем является Tesla. По мнению экспертов, в 2019-м эта компания также сохранит лидирующую позицию на глобальном рынке электромобилей. В то же время альянс Renault/Nissan/Mitsubishi расположится на втором месте.
Участники рынка говорят, что популярность электромобилей растёт год от года. Сейчас все ведущие автопроизводители планируют выпуск моделей с полностью электрической силовой установкой.
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19.07.2018 17:38