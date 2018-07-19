Самым популярным электромобилем в Европе в 2018 году стал Nissan Leaf

Самым популярным электромобилем в Европе в 2018 году стал Nissan Leaf

Европейские покупатели автомобилей с полностью электрической силовой установкой в нынешнем году чаще всего оформляли заказы на модель Nissan Leaf нового поколения.

Сообщается, что в период с января по июнь включительно в Европе были зарегистрированы более 18 тысяч новых Nissan Leaf. Это максимальный показатель среди всех доступных в регионе моделей электрокаров.

Отмечается также, что в целом европейские покупатели сделали более 37 тысяч заявок на новый электромобиль Leaf с момента выхода этой машины на рынок в октябре 2017 года.

Нужно сказать, что именно модели Leaf принадлежит звание самого продаваемого электромобиля на планете. Всего с момента выхода первого Leaf на рынок в 2010 году продано более 340 тысяч этих электромобилей. А недавно компания Nissan продала 100-тысячный Leaf в Европе.

Самым популярным электромобилем в Европе в 2018 году стал Nissan Leaf

Впрочем, если рассматривать годовой объём продаж электромобилей в мировом масштабе, то крупнейшим производителем является Tesla. По мнению экспертов, в 2019-м эта компания также сохранит лидирующую позицию на глобальном рынке электромобилей. В то же время альянс Renault/Nissan/Mitsubishi расположится на втором месте.

Участники рынка говорят, что популярность электромобилей растёт год от года. Сейчас все ведущие автопроизводители планируют выпуск моделей с полностью электрической силовой установкой.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Uber уволили 100 участников проекта по тестированию робомобилейВ Uber уволили 100 участников проекта по тестированию робомобилей
Электрический гиперкар Pininfarina развивает скорость до 400 км/чЭлектрический гиперкар Pininfarina развивает скорость до 400 км/ч
Три компании подали заявки на тендер по строительству метро на ВиноградарьТри компании подали заявки на тендер по строительству метро на Виноградарь
В Украине "зависли" грузовые перевозки из-за нехватки вагонов, - нардепВ Украине "зависли" грузовые перевозки из-за нехватки вагонов, - нардеп
Пьяный глава райадминистрации на Закарпатье сбил двух женщинПьяный глава райадминистрации на Закарпатье сбил двух женщин
Блок рекламы


Похожие новости
В Японском море нашли затонувший в 1905 году крейсер, на борту которого могут быть тонны золотаВ Японском море нашли затонувший в 1905 году крейсер, на борту которого могут быть тонны золота
ГП "Антонов" на Фарноборо-2018 подписало договор, позволяющий заменить роSSийские компоненты в самолетахГП "Антонов" на Фарноборо-2018 подписало договор, позволяющий заменить роSSийские компоненты в самолетах
BMW на «евробляхах» или подержанный Nissan Leaf? Блогер сравнил затраты на их покупку и эксплуатациюBMW на «евробляхах» или подержанный Nissan Leaf? Блогер сравнил затраты на их покупку и эксплуатацию
В Киеве спасатели достали со дна Днепра затонувший катерВ Киеве спасатели достали со дна Днепра затонувший катер
В 2019 году в Калифорнии начнут тестировать роботакси MercedesВ 2019 году в Калифорнии начнут тестировать роботакси Mercedes
Nissan GT-R от Italdesign могут выпустить небольшим тиражом.Nissan GT-R от Italdesign могут выпустить небольшим тиражом.
Nissan покажет в Гудвуде GT-R50 от ItaldesignNissan покажет в Гудвуде GT-R50 от Italdesign
В следующем году Volkswagen запустит в Германии сервис каршеринга WEВ следующем году Volkswagen запустит в Германии сервис каршеринга WE
Суперкару Nissan GT-R исполнилось 50 лет.Суперкару Nissan GT-R исполнилось 50 лет.
Blue Origin начнёт продажу билетов на суборбитальные полёты в 2019 годуBlue Origin начнёт продажу билетов на суборбитальные полёты в 2019 году
Последние новости
Подгружаем последние новости