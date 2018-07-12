Hyundai и Baidu займутся развитием «Интернета транспортных средств»

Компании Hyundai Motor Group и Baidu подписали соглашение о сотрудничестве, целью которого является разработка передовых технологий для подключённых автомобилей.

Речь идёт о развитии концепции «Интернета транспортных средств» (IoV). Партнёры полагают, что Интернет вещей (IoT) является основой подключённой мобильности, а поэтому соответствующее направление является очень перспективным. Соглашение о сотрудничестве затрагивает несколько областей.

В частности, Hyundai и Baidu намерены совместно разработать службу подключённого автомобиля, которая будет предоставлять разнообразный автомобильный контент. Это, например, сведения о ситуации на дорогах, обновляемые в реальном времени с использованием больших данных, карт и искусственного интеллекта.

Ещё одно направление сотрудничества — разработка серийных автомобилей Hyundai со встроенной операционной системой Xiaodu In-Car OS. Названная платформа представляет собой комплексное и многорежимное IoV-решение с элементами искусственного интеллекта. В настоящее время система включает четыре компонента: приборную панель, «умное» зеркало заднего вида, информационно-развлекательную систему и авторобота. Последний имитирует разнообразные эмоции для общения с водителем и служит посредником для взаимодействия с автомобилем.

Наконец, партнёры намерены разработать эффективную службу распознавания речи на базе технологии обработки естественного языка Baidu. В составе этой системы планируется задействовать средства шумоподавления Hyundai, которые фильтруют фоновые шумы и повышают чёткость команд.

«Сближение телекоммуникационных технологий и автомобильной промышленности происходит с беспрецедентной скоростью, мотивируя нас на разработку новых решений для клиентов. В рамках нашего партнёрства с Baidu мы разработаем лучшие в отрасли подключённые автомобили, превосходящие ожидания клиентов», — заявляет Hyundai.



