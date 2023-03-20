Компанія Hyundai готується випустити у продаж новий субкомпактний кросовер Hyundai Ai3. Фотошпигуни помітили його під час дорожніх випробувань. Це буде один із найдешевших кросоверів у модельній лінійці Hyundai.

Про те, що Hyundai розробляє новий бюджетний кросовер, стало відомо ще у 2022 році. Як він називатиметься – ще не оголошено. Ми називаємо його Ai3 тому, що це заводське кодове позначення. Насправді ця новинка у продажу може отримати зовсім іншу назву.

Hyundai Ai3 побудований на тій же платформі, що Hyundai Grand i10 Nios та Aura. У нього буде приблизно такі самі розміри, як у субкомпактного кросовера Hyundai Casper. Але насправді Ai3 трохи більше ніж Casper. Його довжина складає 3,8 метра, а колісна база – 2450 мм. Тобто водію та пасажирам у ньому буде комфортніше.

Зверніть увагу, що тестовий прототип Ai3, помічений фотошпигунами в Південній Кореї, має люк на даху, а також легкосплавні колісні диски. У деяких субкомпактних кросоверів цього немає, наприклад, у Tata Punch.

Покупцям Hyundai Ai3 запропонують лише з одним варіантом двигуна. Це 1,2-літровий бензиновий двигун потужністю 82 к.с. Дизельного двигуна у нього не буде. З якою коробкою передач працює 1,2-літровий бензиновий двигун - поки не відомо. Також покупцям можуть запропонувати версію Ai3 із газовим двигуном, який працює на природному газі.

Великого набору обладнання у кросовера Hyundai Ai3 навряд чи потрібно чекати, адже це доступний автомобіль для ринків, що розвиваються. Але можливо, що у топовій комплектації буде більший вибір обладнання.

Коли Hyundai почне продавати кросовер Hyundai Ai3? Про це офіційно ще не відомо. Судячи з того, що цей субкомпактний кросовер тестують у суцільному камуфляжі, то навряд чи він дебютує найближчим часом. Мабуть, його дебют відбудеться наприкінці 2023 року чи на початку 2024 року. І можна очікувати, що його продажі розпочнуться у 2024 році.

Що ж до ціни Hyundai Ai3, то він коштуватиме приблизно стільки ж, скільки й інші маленькі кросовери.

Нагадаємо, раніше ми повідомили про те, що почалися продажі нової Hyundai Elantra.