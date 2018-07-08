Американский ракетный эсминец прибыл в Одесский порт (ФОТО)

Основное вооружение эсминца - 90 ракетных пусковых установок.

Американский ракетный эсминец USS Porter DDG-78 зашел утром в воскресенье, 8 июля, в Одесский порт. В 10:30 он ошвартовался у 16-го причала морского вокзала. Об этом сообщает издание "Думская".

Корабль примет участие в ежегодных военно-морских учениях "Си Бриз".

Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net

Несколько месяцев назад "Портер" выполнял боевое задание в Средиземном море: с его борта проводились запуски крылатых ракет "Томагавк" по объектам сирийской инфраструктуры.

Ракетный эсминец USS "Porter" (DDG-78) - 28-й корабль класса "Арли Берк" ("Arleigh Burke") ВМС США. Основное вооружение эсминца - 90 ракетных пусковых установок, в которых могут находиться зенитные и противолодочные ракеты, а также крылатые ракеты "Томагавк". Управление вооружением корабля осуществляет система "Иджис".

В 2013 году корабль был модернизирован, теперь он способен нести ракеты SM-3, предназначенные для борьбы с баллистическими ракетами и спутниками на околоземной орбите.

Эсминец назван в честь знаменитой американской династии морских офицеров, в частности коммандера (капитан второго ранга) Дэвида Портера и его сына, адмирала Дэвида Диксона Портера. Первый проявил себя во время англо-американской войны 1812 года, второй был суперинтендантом военно-морской академии США (Аннаполис) во время гражданской войны 1861-1865 годов.

Напомним, в мае в Черное море вошли корабли военно-морской группы НАТО.


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