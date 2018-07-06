Украина отправляет в рейс свое единственное научно-исследовательское судно "Искатель"

Сейсморазведочные и геохимические работы продлятся 15 дней.

Украина отправляет в рейс свое единственное научно-исследовательское судно "Искатель"
Фото: mintek.com

Государственная служба геологии и недр заявила о начале очередных поисков нефти и газа в Черном море.

Об этом сообщил врио главы Госслужбы геологии и недр Олег Кирилюк в Фейсбуке.

"6 июля 2018 года в Одессе состоится уход в рейс единственного в Украине научно-исследовательского судна "Искатель", которое будет осуществлять работы по поиску нефти и газа на северо-западном шельфе Черного моря", - написал он.

Сейсморазведочные и геохимические работы будут осуществляться в течение 15 дней в пределах Килийского-Змеиного уступа и Крыловского прогиба, район работ - северо-западный шельф Черного моря.

"Искатель" - уникальное судно для выполнения сейсморазведочных работ как обычной среднечастотной модификации, так и высоко разрешения (высокочастотной). Низкий уровень шума двигателей обеспечивает высокое качество сейсмического материала и его геологическую информативность. Напомню, что в 2015 году было возобновлено финансирование морских работ, и после трех лет сухого отстоя осуществлен текущий ремонт и доковое обследование", - добавил Кирилюк.

Он также отметил, что южный регион - наименее изученный и один из перспективных, при этом шельф Черного моря освоен на 4%. В частности, по информации ученых, запасы газа составляют на менее 40 млрд кубометров газа на площади 7 тыс. кв. м.

Напомним, в прошлом году президент Петр Порошенко подписал закон, который предусматривает поступление 5% рентных платежей от добычи нефти и газа в местные бюджеты.


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