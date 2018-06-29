10 самых редких автомобилей Porsche

Чаще всего редкие Porsche появлялись как приспособленные к обычным дорогам версии гоночных спорткаров. Также был ряд прототипов, которые попали в частные руки и из выставочных экземпляров превратились в машины для повседневного использования. Были и другие причины появления редких «Порше». Посмотрим, какие же.

Porsche 356 Carrera Speedster. Легендарный Porsche 356 — не такой уж и редкий автомобиль, но вот его версии Carrera и Speedster очень ценятся коллекционерами. А всего-то — кабриолет на базе очень популярной и вполне массовой машины. «Спидстеров» было изготовлено всего 151 штука, и стоит такой автомобиль порядка $2 000 000.

Porsche 356B Abarth Carrera GTL. Чаще всего тюнинговая компания Abarth работала с «Фиатами», но в 1950?60-х годах также сделала ряд доработок для Porsche. В 1959 году Porsche заказала у Abarth разработку нового лёгкого кузова для 356B Carrera, поскольку весь кузовной отдел самой «Порше» был наглухо занят в программе участие в Формуле-1. Результат, модель Porsche 356B Abarth Carrera GTL, выиграла гонку «24 часа Ле-Мана» в своём классе. Всего было изготовлено 20 подобных машин.Porsche 911R. В 1967 году компания разработала вариант 911-й с фиберглассовым кузовом, предназначенную для участия в гонках, но машину не омологировала FIA. Связано это было с тем, что для омологации требовалось, чтобы машина была изготовлена в количестве не менее 500 экземпляров, 911R же была сделана всего в 23-х. Она была на 50 л.с. мощнее и на 160 кг легче, чем 911S и успешно выступала в ралли, где правила омологаци были менее строгими.Porsche 914/8. Первой серийной Porsche с 8-цилиндровым двигателем была 928-я модель, но ещё до того компания изготовила 2 экземпляра 914/8 с 8-цилиндровым силовым агрегатом от 908-й. Машины принадлежали соответственно Фердинанду Пиеху и Ферри Порше (сыну основателя компании). На снимке — экземпляр Пиеха.Porsche 911 S/T. Эта машина — предшественница легендарной Carrera RS 1973 года. Всего таких автомобилей было в 1970 и 1971 года изготовлено 33 экземпляра, отличались они от базовой 911-й 2,5-литровым двигателем и некоторыми изменениями в дизайне.Porsche 924 Carrera GT. С первого взгляда кажется, что это 944-я модель, но это дорожная версия мощной 924-й, изначально спроектированной для гонки в Ле-Мане. На 924 Carrera GT впоследствии опирались дизайнеры при разработке Porsche 944. Таких машин было построено 426 штук.Porsche 935 Street. Если вы когда-либо видели эту машину, считайте себя счастливчиком. Это единственная существующая дорожная версия гоночного суперкара 935. Её заказал у компании Мансур Ойех, владелец часового холдинга TAG, в начале 1980-х. Оригинальный кузов модели 935, 3,5-литровый 6-цилиндровый двигатель мощностью 375 л.с., интерьер высшего класса. Всё, как положено.Porsche 964 Turbo S Flachbau. Flachbau переводится с немецкого как «плосконосый». Эта модель с видоизменённой внешностью была выпущена ограниченным тиражом (93 машины) в ознаменование окончания производства 964-х. Она оснащалась 3,6-литровым двигателем мощностью 385 л.с. от Porsche 964 Turbo S.Porsche 993 Carrera RS. Таких машин было сделано ровно 1000. Каждая оснащалась 3,8-литровым двигателем мощностью 300 л.с., и, пожалуй, эта модификация является самой гармоничной и сбалансированной из всех когда-либо построенных версий 911-й модели.Porsche 911 GT1 Strassenversion. От «911» тут только название, ничего более. Машина была разработана специально для гонок (класс GT1), у неё трубчатое облегчённое шасси и могучий турбированный 6-цилиндровый двигатель. Всего было построено 25 экземпляров дорожной версии.



