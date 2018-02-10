В Китае показали ультрабюджетный электрокар – в 20 раз дешевле Tesla Model S

Концерн General Motors, заручившись поддержкой китайских партнеров, разработал и продемонстрировал новый электромобиль Baojun E100. Это самое доступное транспортное средство в своем классе, что уже сделало его мега-популярным – первую партию в размере 5000 машин раскупили уже по предпродаже.

Baojun E100

Стоит новый электрокар Baojun E100 всего 5600 долларов США, и это, конечно же, далеко не роскошный седан Model S от Илона Маска. Перед нами компактный хэтчбек А-класса – электрический родственник нашей «Оки», такой же обтягивающий (тесный). Под капотом у Baojun E100 стоит 40-сильный мотор, способный разогнать автомобиль до 100 км/ч, а одного заряда батареи ему хватит на 155 километров пути.

К минусам Baojun E100 можно отнести очень долгую зарядку – целых 8 часов от обычной розетки, но зато в автомобиле есть модуль Wi-Fi, большой экран на центральной консоли и мощный воздушный фильтр, что очень актуально для Китая. Цена Baojun E100 включает бесключевой доступ, но купить электрокар можно только в Китае, причем цена $5600 возможна только при условии государственной субсидии. Без нее цена сразу вырастет до $7200, что тоже вполне выгодно.

Максим Мишенев, MobileDevice


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