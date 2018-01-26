BMW 8-Series показали на тизерах.

Концерн BMW решил напомнить своим поклонникам, что в этом году состоится возрождение купе восьмой серии. Баварцы выложили в сеть фотографию-тизер и короткий видеоролик с тестов предсерийных машин на треке в Италии. Совместив снимок с мелькающими в видео силуэтами и включив фантазию, можно уже сейчас представить, как будет выглядеть флагманская двухдверка из Мюнхена.

Предвестника BMW 8-Series баварцы показали весной прошлого года на конкурсе элегантности Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Зная привычку BMW не слишком менять внешность машины, превращая концепт в товарный вариант, все были уверены, что двухдверка изменится лишь в нюансах. И появившиеся позже шпионские снимки автомобиля без камуфляжа подтвердили, что так оно и есть.

На них можно заметить нестандартное для нынешних BMW оформление центральной консоли. Возможно, с «восьмерки» начнется переход марки на новый дизайн интерьера. На корме видны шильдики: 850i и xDrive. «Семерку» BMW с аналогичным обозначением везет двигатель V8 4.4 отдачей 450 л.с. С учетом того, что даже для представительского седана это не топовый вариант (есть еще 609-сильный BMW M760Li), спорткупе явно получит и более мощные версии.

Представители марки уверены: их детище настолько поразит всех роскошью, что поднимет планку сегмента на новый уровень. Когда состоится мировая премьера, пока неизвестно. Возможно, это произойдет уже в начале марта на Женевском автосалоне. Напомним, что второй важный дебютант BMW, большой кроссовер X7, тоже уже успел засветиться без камуфляжа.

BMW 8-Series показали на тизерах.
BMW 8-Series показали на тизерах.


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