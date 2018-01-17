В столице Казахстана пьяный полицейский врезался в забор резиденции президента

В Porsche находился его начальник, который после ДТП скрылся.

В столице Казахстана пьяный полицейский врезался в забор резиденции президента
Фото: liter.kz

Нетрезвый сотрудник полиции на Porsche Cayenne врезался в забор резиденции президента Казахстана в Астане, сообщает Интерфакс.

"17 января около 3:20 (аст) инспектор отдельного специализированного батальона участкового пункта ДВД Астаны старший лейтенант полиции Иманбеков, находясь в нетрезвом состоянии и управляя автомашиной марки Porsche Cayenne (госномер 420 ULA 01), совершил столкновение с опорой забора резиденции "Ак орда" со стороны улицы Достык", - сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел (ДВД) Астаны.

По ее информации, во время аварии в салоне автомашины также находился командир взвода отдельного специализированного батальона управления административной полиции ДВД Астаны капитан полиции Джумахметов, являющийся владельцем автомашины.

В ведомстве уточнили, что после ДТП Джумахметов скрылся с места происшествия. Управлением собственной безопасности ДВД Астаны начато служебное расследование.

Напомним, накануне в Германии школьный автобус врезался в стену. В результате пострадали 47 человек, 10 из них получили серьезные травмы.


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