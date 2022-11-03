2022-11-03
МОЗ оновив перелік захворювань, за яких заборонено керувати транспортними засобами
Для найбільш популярних категорій перелік містить 23 пункти, інформує
Міністерство охорони здоров’я України затвердило новий "Перелік медичних протипоказань (захворювань і вад), за наявності яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами".
Зокрема, для водіїв найбільш популярних категорій A1, A, B1, B, BE затверджено наступні протипоказання (загалом 23 пункти):
- Хронічні захворювання оболонок ока, що супроводжуються значним порушенням функції зору.
- Хронічне, що не піддається консервативному лікуванню, запалення слізного мішка, свищ слізного мішка, а також стійка сльозотеча, що не піддається лікуванню.
- Гострота бінокулярного зору, з корекцією за необхідності, становить менше ніж 0,5.
- Горизонтальне поле зору становить менше 120 градусів, його розширення – менше 50 градусів праворуч і ліворуч і 20 градусів вгору й вниз. Наявність дефектів у радіусі центральних 20 градусів.
- Порушення контрастної чутливості й сутінкового (нічного) зору.
- Гострота монокулярного зору.
- Відшарування та розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах.
- Стійка диплопія.
- Глаукома.
- Наявність захворювання будь-якої етіології, що викликає декомпенсовані порушення функції вестибулярного апарату з синдромом запаморочення.
- Стани після перенесених гострих, загострення хронічних хвороб середнього вуха з ураженням соскоподібного відростка або хірургічного лікування.
- Допуск осіб з обмеженнями повсякденного функціонування визначається індивідуально після проведення відповідного лікування та комплексної реабілітації.
- Злоякісна артеріальна гіпертензія або збереження артеріального тиску систолічного АТ > 220 мм рт. ст. та/або діастолічного АТ > 120 мм рт. ст. незважаючи на прийом 3-х компонентної медикаментозної терапії.
- Серцева недостатність клас IV за NYHA.
- Аритмії серця, що призводять до синкопальних або пресинкопальних станів, та де було доведений причинно-наслідковий зв’язок.
- Імплантація кардіовертера-дефібрилятора.
- Аневризма грудного та/або черевного відділу аорти діаметром 6,5 см або більше (після оперативного лікування допуск до керування вирішується індивідуально).
- Хронічне розшарування аорти.
- Більше ніж 1 випадок гіпоглікемії, що потребувала допомоги іншої людини, протягом 12 місяців.
- Хронічні психічні захворювання і стани, що прирівнюються до них і потребують обов'язкового диспансерного динамічного спостереження.
- Епілепсія та синкопальні стани.
- Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин.
- Стани після перенесеного гострого порушення мозкового кровообігу, що супроводжуються важкими фізичними, когнітивними, просторово-зоровими порушеннями.
Повний перелік медичних протипоказань затверджено наказом МОЗ № 1817 від 07.10.2022 і знаходиться за
Артем Руденко, ZN.ua