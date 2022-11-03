МОЗ оновив перелік захворювань, за яких заборонено керувати транспортними засобами

Для найбільш популярних категорій перелік містить 23 пункти, інформує ZN.ua.

МОЗ оновив перелік захворювань, за яких заборонено керувати транспортними засобами
МОЗ оновило перелік захворюваннь з якими не пустять за кермо
© depositphotos/blasbike

Міністерство охорони здоров’я України затвердило новий "Перелік медичних протипоказань (захворювань і вад), за наявності яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами".

Зокрема, для водіїв найбільш популярних категорій A1, A, B1, B, BE затверджено наступні протипоказання (загалом 23 пункти):

  1. Хронічні захворювання оболонок ока, що супроводжуються значним порушенням функції зору.
  2. Хронічне, що не піддається консервативному лікуванню, запалення слізного мішка, свищ слізного мішка, а також стійка сльозотеча, що не піддається лікуванню.
  3. Гострота бінокулярного зору, з корекцією за необхідності, становить менше ніж 0,5.
  4. Горизонтальне поле зору становить менше 120 градусів, його розширення – менше 50 градусів праворуч і ліворуч і 20 градусів вгору й вниз. Наявність дефектів у радіусі центральних 20 градусів.
  5. Порушення контрастної чутливості й сутінкового (нічного) зору.
  6. Гострота монокулярного зору.
  7. Відшарування та розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах.
  8. Стійка диплопія.
  9. Глаукома.
  10. Наявність захворювання будь-якої етіології, що викликає декомпенсовані порушення функції вестибулярного апарату з синдромом запаморочення.
  11. Стани після перенесених гострих, загострення хронічних хвороб середнього вуха з ураженням соскоподібного відростка або хірургічного лікування.
  12. Допуск осіб з обмеженнями повсякденного функціонування визначається індивідуально після проведення відповідного лікування та комплексної реабілітації.
  13. Злоякісна артеріальна гіпертензія або збереження артеріального тиску систолічного АТ > 220 мм рт. ст. та/або діастолічного АТ > 120 мм рт. ст. незважаючи на прийом 3-х компонентної медикаментозної терапії.
  14. Серцева недостатність клас IV за NYHA.
  15. Аритмії серця, що призводять до синкопальних або пресинкопальних станів, та де було доведений причинно-наслідковий зв’язок.
  16. Імплантація кардіовертера-дефібрилятора.
  17. Аневризма грудного та/або черевного відділу аорти діаметром 6,5 см або більше (після оперативного лікування допуск до керування вирішується індивідуально).
  18. Хронічне розшарування аорти.
  19. Більше ніж 1 випадок гіпоглікемії, що потребувала допомоги іншої людини, протягом 12 місяців.
  20. Хронічні психічні захворювання і стани, що прирівнюються до них і потребують обов'язкового диспансерного динамічного спостереження.
  21. Епілепсія та синкопальні стани.
  22. Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин.
  23. Стани після перенесеного гострого порушення мозкового кровообігу, що супроводжуються важкими фізичними, когнітивними, просторово-зоровими порушеннями.

Повний перелік медичних протипоказань затверджено наказом МОЗ № 1817 від 07.10.2022 і знаходиться за посиланням.


Артем Руденко, ZN.ua





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