Королівський гараж: фото авто, на яких їздила Єлизавета ІІ

Автомобільний парк королеви Великої Британії Єлизавети II, яка померла 8 вересня, налічував десятки розкішних та ексклюзивних автівок, інформує Апостроф.

Про це пише видання "Фокус".

Єлизавета II була затятою автомобілісткою, а впродовж свого життя водила десятки найрізноманітніших автомобілей. Більш того, дуже часто королева Великої Британії сама сідала кермо, незважаючи на поважний вік. Автомобільний парк Єлизавети II нараховував десятки розкішних та есклюзивних моделей від Rolls-Royce до практичних Land Rover.

Daimler DB18

Найперше авто Єлизавети II, яке принцеса отримала у 1944 році в якості подаруну від батька, короля Георга VI. Майбутня королева навчилася керувати машиною під час служби в медичних підрозділах британської армії.

Daimler DE36

Лімузинами Daimler DE36 зі 150-сильною вісімкою Єлизавета II почала користуватися одразу після коронації. Цікаво, що дах на цих автівках був прозорий, аби піддані могли бачити свою королеву.

Vauxhall Cresta

У 70-х роках Єлизавету II та її чоловіка Філіпа часто бачили у практичних седанах. 4,7-метровий Vauxhall Cresta відрізнявся просторим салоном та містким багажником, а через деякий час королева перейшла на універсали Jaguar X-Type та Opel/Vauxhall Insignia.

Bentley State Limousine

Одна з найрозкішніших моделей в автомобільному парку Єлизавети II. Він створювався спеціально для королівської родини у двох екземплярах. Броньований лімузин Bentley досягає 6,2 м у довжину, а у 2009 році автівку перевели на біопаливо.

Золота карета

Кінний екіпаж створений ще у 1762 році і він вважається найстарішим транспортним засобом у королівському гаражі. Карета прикрашена сусальним золотом та фресками, і її використовували дуже рідко - лише з нагоди особливих урочистостей.


Богдан Соловйов, Апостроф





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