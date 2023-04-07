Верховну Раду закликали заборонити забирати автомобілі на штрафмайданчики

Парламентський Комітет із питань правоохоронної діяльності рекомендував народним депутатам затвердити законопроект №9092, який передбачає заборону евакуації автомобілів інспекторами з паркування. Але цей проект закону має одну умову.

Верховну Раду закликали заборонити забирати автомобілі на штрафмайданчики

Зокрема, законопроект №9092 пропонує заборонити евакуювати неправильно припарковані автомобілі інспекторами з паркування, але лише до скасування воєнного стану.

Автори цього проекту закону виходили з того, що під час війни побільшало евакуацій автомобілів. І часто для цього немає законних підстав.

При цьому під час війни багато українців через повітряні тривоги змушені швидко залишати свої автомобілі у пошуках безпечного притулку. Крім того, через військові дії іноді потрібна екстрена евакуація, а це неможливо, якщо машину забрали на штрафмайданчик.

Водночас, зазначають автори законопроекту №9092, у деяких регіонах виконавчі комітети місцевих рад зловживають правом евакуації неправильно припаркованих автомобілів та просто наживаються на цьому. Щоправда, приклади такого стану речей у пояснювальній записці не вказані. Натомість зазначені міста, в яких нібито часто евакуація транспортних засобів відбувається без законних підстав: Київ, Харків, Одеса, Дніпро.

Крім того, автори законопроекту №9092 вважають, що формування вартості евакуації автомобілів часто є непрозорим та завищеним. При цьому безпосередньо евакуацією автомобілів займаються компанії та приватні підприємці, наближені до керівництва міст. Стверджується, що не виключені випадки змови між ними та інспекторами з паркування.

Верховну Раду закликали заборонити забирати автомобілі на штрафмайданчики

У законопроекті №9092 йдеться про те, що на час військового стану інспекторів із паркування потрібно позбавити право на евакуацію автомобілів. Таке право слід передати поліції.

Головне науково-експертне управління вже зробило свій висновок щодо цього проекту закону. У ньому, зокрема, йдеться, що якщо законопроект №9092 приймуть у існуючому вигляді, то на парковках довго стоятимуть автомобілі-порушники, оскільки поліція не має законного права на їх евакуацію. Це ускладнить користування автомобілями законослухняними громадянами (оскільки будуть зайняті паркувальні майданчики).

Це означає, що до законопроекту №9092 мають бути внесені відповідні поправки. І лише після цього його винесуть до сесійної зали парламенту для розгляду народними депутатами.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні можуть продовжити пільгові податки на бензин, дизельне паливо та автогаз до кінця війни.


Максимов Віталій, Тудей





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