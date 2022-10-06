Нову жорстку заборону запроваджують в Україні з 7 жовтня: що потрібно знати
Із п'ятниці, 7 жовтня, в Україні вступає в силу нова жорстка заборона.
Про це повідомили в Комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України.
7 жовтня 2022 року набирає чинності Закон України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора (2310-ІХ).
Зокрема, від 7 жовтня забороняється «акустичне насильство» у пасажирському транспорті. Водіям рейсових пасажирських автобусів та маршруток заборонено «відтворювати в салоні автобуса музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку».
Заборона стосується як міського транспорту, так і приміських, міжміських, міжнародних маршрутів. За порушення до водіїв можуть застосувати дисциплінарні заходи, а підприємство - не допустити до конкурсів на перевезення.
Заборона на шум стосується не лише водіїв, але й самих пасажирів: водій має право висадити порушників тиші.
Цим законом із 7 жовтня також заборонено публічне відтворення фонограм, відеограм чи кліпів російських співаків, крім тих, які включені до Переліку музичних виконавців держави-агресора, які засуджують агресію проти України.