Нову жорстку заборону запроваджують в Україні з 7 жовтня: що потрібно знати

транспорт, маршрутка

Із п'ятниці, 7 жовтня, в Україні вступає в силу нова жорстка заборона.

Про це повідомили в Комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України.

7 жовтня 2022 року набирає чинності Закон України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора (2310-ІХ).

Зокрема, від 7 жовтня забороняється «акустичне насильство» у пасажирському транспорті. Водіям рейсових пасажирських автобусів та маршруток заборонено «відтворювати в салоні автобуса музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку».

Заборона стосується як міського транспорту, так і приміських, міжміських, міжнародних маршрутів. За порушення до водіїв можуть застосувати дисциплінарні заходи, а підприємство - не допустити до конкурсів на перевезення.

Заборона на шум стосується не лише водіїв, але й самих пасажирів: водій має право висадити порушників тиші.

Цим законом із 7 жовтня також заборонено публічне відтворення фонограм, відеограм чи кліпів російських співаків, крім тих, які включені до Переліку музичних виконавців держави-агресора, які засуджують агресію проти України.

Верховна Рада


Тарас Галушко, politeka.net





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