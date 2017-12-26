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Перед Новым годом в Киеве частично перекроют Южный мост из-за ремонта Коммунальная корпорация "Киевавтодор" частично ограничила движение транспорта по Южному мосту с 22:00 26 декабря до 6:00 27 декабря из-за проведения ремонтных работ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации. "С 22:00 26 декабря до 6:00 27 декабря в связи с ремонтом деформационного шва на Южном мостовом переходе в направлении движения с просп. М. Бажана на Надднепрянское шоссе будет частично ограничено движение транспорта", - говорится в нем. "Киевавтодор" приносит извинения за временные неудобства.

golos.ua

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