У США відбувся Матч всіх зірок НБА-2023

У ніч проти 20 лютого в рамках Зоряного вікенду НБА в Солт-Лейк-Сіті відбувся 72-й в історії Матч всіх зірок.

Команда лідера "Мілуокі" Янніса Адетокумбо обіграла команду лідера "Лейкерс" Леброна Джеймса – 184:175.

Команда Леброна – Команда Янніса 175:184 (46:46, 46:53, 49:59, 34:26)

Команда Леброна: Ірвінг (32 + 15 передач), Ембід (32 + 7 підбирань), Джеймс (13), Дончич (4), Йокіч (4 + 6 передач) - старт; Браун (35+14 підбирань), Халібертон (18), Едвардс (12), Рендл (11), Джордж (8), Джарен Джексон (6), Фокс (0).

Команда Янніса: Тейтум (55 + 10 підбирань + 6 передач), Мітчелл (40 + 10 передач), Маркканен (13 + 7 підбирань), Морент (6), Я. Адетокумбо (2) – старт; Ліллард (26), Сіакам (12+7 підбирань), Гілджес-Александер (9+7 передач), Дерозан (8), Сабоніс (6), Адебайо (4), Холідей (3).

Найрезультативнішим гравцем матчу став Джейсон Тейтум із "Бостона", який набрав рекордні для Матчів зірок 55 очок. Також форварда "Бостона" було визнано MVP Матчу всіх зірок НБА .

Зазначимо, що у зірковому вікенді традиційно відбулися конкурси триочкових, слем-данків та інші різноманітні заходи.